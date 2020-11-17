ما هو أفضل وضع للرضاعة الطبيعية؟

تسأل كثير من الأمهات أحيانا عن أفضل وضع بالنسبة للرضاعة الطبيعية، والذي يمكن أن تشعر فيه هي وطفلها بالراحة والاسترخاء، وألا تتعرض للإجهاد مع الاستمرار في الرضاعة، ونقدم فيما يلي بعض الأوضاع المريحة لإرضاع طفلك:





- وضع الرأس: ضعي جانب رأس طفلك في انحناءة مرفقك مع توجيه جسده بالكامل إليك.

- ضعى بطن طفلك على جسمك حتى يشعر بالدعم الكامل.

- يمكن أن تلتف ذراعك "الحرة" الأخرى لدعم رأس طفلك ورقبته - أو مد يدك من خلال ساقي طفلك لدعم أسفل الظهر.

- موقف راس طفلك: اجعلى ظهر طفلك بمحاذاة ساعدك لتحمل طفلك مثل كرة القدم، وادعمى الرأس والرقبة في راحة يدك. يعمل هذا بشكل أفضل مع الأطفال حديثي الولادة والأطفال الصغار. إنها أيضًا وضعية جيدة إذا كنت تتعافين من ولادة قيصرية وتحتاجين إلى حماية بطنك من ضغط أو وزن طفلك.





- وضعية الكذب الجانبية: هذا الموقف رائع للرضاعة الليلية في السرير، حيث يعمل الكذب الجانبي أيضًا بشكل جيد إذا كنت تتعافين من جراحة لتوسيع فتحة المهبل أثناء الولادة.





- استخدمي الوسائد تحت رأسك للشعور بالراحة، ثم تحاضني بالقرب من طفلك واستخدمي يدك الحرة لرفع الثدي والحلمة في فم طفلك، بمجرد أن "يعلق" طفلك بشكل صحيح ، ادعمي رأسه ورقبته بيدك الحرة حتى لا يكون هناك التواء أو إجهاد لمواصلة الرضاعة.





- اجلسي مستقيمة، اجلس منتصبة على كرسي مريح به مساند للذراعين، واحملي طفلك في ثنية ذراعك المقابلة للثدي الذي ستستخدمينه لإطعامه، وادعمى رأسه بيدك، اجلبي طفلك عبر جسمك بحيث تواجه بطنكما بعضهما البعض. استخدمى يدك الأخرى لكوب ثديك في شكل حرف U. ضعي فم طفلك على ثديك وحمليه بالقرب من فمك ولا تنحني إلى الأمام.





وضعية الاسترخاء: هذا الموقف ، الذي يُطلق عليه أيضًا التنشئة البيولوجية ، يشبه إلى حد كبير ما يبدو. من المفترض أن تستفيد من غرائز الرضاعة الطبيعية التي تتمتع بها أنت وطفلك. استلقي على الأريكة أو السرير ، ولكن ليس مسطحًا. احصلي على دعم جيد لرأسك وكتفيك. احملى طفلك حتى تتلامس جبهاتك بالكامل. دعي طفلك يتخذ أي وضع يكون مرتاحًا فيه طالما أن خده بالقرب من ثديك. ساعدي طفلك على الإمساك به إذا احتاج إليه.