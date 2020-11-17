طريقة تخزين الملوخية بالفريزر

نبحث باستمرار عن طريقة تخزين الملوخية فى المنزل دون أن تفسد، وتعطينا نفس المذاق الذي نحصل عليه عند القيام بطهيها طازجة، وفيما يلي سنقوم بوصف أكثر من طريقة تخزين الملوخية ، وبحلول بسيطة وغير مكلفة أيضا مضمونة.





طريقة تخزين الملوخية





مقادير طريقة تخزين الملوخية





كيلو ملوخية خضراء كوب ماء ملعقة كبيرة سكر ملعقة صغيرة ملح 1/2 ليمونة

طريقة تخزين الملوخية





1- تقطف الملوخية و نغسلها و نقوم بتجفيفها، ثم نقوم بخرطها جيدا. 2- في حلة على النار نضع المياه ونقوم بوضع السكر والملح فيها ونتركها تغلى، ونغلق النار عليها ثم نقوم بتركها لتبرد قليلا، ثم ونعصر الليمونة.



3- ننزل بالملوخية عليها ونقوم بتقيبها.



4- نجهز أكياس الثلاجة، ونقوم بتوزيعها وسحب الهواء من الأكياس.



5- نحفظها في الفريزر لتظل محافظة على لونها ومذاقها.

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طريقة تخزين الملوخية المتخرطة





مقادير طريقة تخزين الملوخية المتخرطة





كيلو ملوخية كوب شوربه فتره معلقه كبيره سكر ملعقة كزبره

طريقة تخزين الملوخية المتخرطة

1- تقطع الملوخية ، و نغسلها جيدًا ثم نصفيها ونتركها تنشف

2- ثم انخرط الملوخيه في الكبه او المخرطة

3- في بوله نزل بالشوربة ونتجنب ان تكون ساخنه لكي لا نقوم بطهيها، لذا يجب ان الشوربة متوسطة الحرارة ثم انزل نقوم بوضع السكر والكزبرة الناشفه، وتقليبهم.

4- نقوم بوضع الشوربة بشكل تدريجي على الملوخيه ، ومن ثم نقلبها إلى ان يتم خلطها جيدا.



بشكل 5- ثم نقوم بوضع الملوخية في كسش ونفرغ الهواء منه بالكامل لكي لا تفسد.

6- ثم نقوم بوضعها في الفريزر





طريقة تخزين الملوخية الورق بالفريزر





مقادير طريقة تخزين الملوخية الورق بالفريزر

1/2 كيلو ملوخية اكياس نايلون

طريقة تخزين الملوخية الورق بالفريزر

نحضر الملوخية، ونقوم بقطفها وغسلها جيدا

2- ثم نقوم بفرده على فوطة أو قماشة نظيفة بعيد عن الشمس حتى تجف .

3- بعد ان تجف بشكل بسيط، نبدأ في تعبئتها الأكياس الشفافة بحسب الكمية المناسبة ونضغط عليه جيدًا، او نقوم بلفه رول ونربطه جيدا.

4- ثم نقوم برصها في الفريزر، وعند الاستخدام نقوم بتسخين الشوربة ونضرب الملوخية المثلجة في الكبة، ونضعها على الشوربة مع طشة الثوم.

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طريقة حفظ الملوخية بعد الخرط





مقادير طريقة حفظ الملوخية بعد الخرط



