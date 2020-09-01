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طريقة عمل الملوخية الناشفة باللحم

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 03:04 ص
ملوخية ناشفة
ملوخية ناشفة
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أسماء عبد الحفيظ

 يفضل كثيرون تناول الملوخية الناشفة، عن تناولها خضراء، لذلك كشف موقع هيلثي عن طريقة عمل الملوخية الناشفة باللحم، لعشاق الملوخية الناشفة.

وصفة الملوخية الناشفة باللحم

حصص: 6الوقت: 0 ساعة و 30 دقيقة

طريقة عمل ملوخية ناشفة باللحم

تقدم ملوخية على خبز بيتا مقرمش.

مكونات عمل الملوخية الناشفة

2 عبوة مجمدة (أو 800 جرام) من الملوخية المقطعة (حوالي 240 سعرة حرارية) ملاحظة: تأتي الملوخية أيضًا كأوراق كاملة (حتى لو كانت مجمدة). أنت لا تريد هذا إلا إذا كنت تقوم بإعداد نوع مختلف من التحضير مثل النسخة اللبنانية أو الفيتنامية.


6-8 فصوص ثوم مهروسة (حوالي 18-24 سعر حراري)
4 أكواب من مرق الدجاج / مرق الخضار بنكهة الدجاج / مكعبات السبائك الدجاج المكافئة (حوالي 20 سعرة حرارية)

ملاحظة: يمكنك أيضًا استخدام مرق اللحم البقري ، ولكن فقط إذا كان مرق اللحم خفيفًا ومصنوعًا طازجًا. لا أوصي بمرق اللحم المعلب.
1 ملعقة كبيرة زيت نباتي (120 سعرة حرارية)
1/2 ملعقة صغيرة من الملح ثم تضاف إلى المذاق (إذا كنت تستخدم مكعبات السبائك ، فقد تكون مالحة بما يكفي)
رشة من الفلفل الأسود المطحون الطازج.

اختياري ولكن يُنصح به: أرز أبيض و / أو خبز بيتا محمص (حوالي 150 سعرة حرارية لكل 1/4 كوب أرز أو 160 سعرة حرارية لكل نصف بيتا كبير)

طريقة عمل الملوخية الناشفة باللحم

وعاء كبير
مقلاة صغيرة
مغرفة
ملعقة خشبية
معصرة الثوم
إذا كان صنع الأرز ثم وعاء للأرز
قياسات الكوب وملعقة كبيرة

الاتجاهات لعمل الملوخية الناشفة

اغلي 4 أكواب من المرق.المنزل هو المطبخ - مرق الغليان للملوخية
افتح عبوات أوراق الملوخية بمجرد غلي المرق. لا تذوب الأوراق مسبقًا. هذا الشكل "X" ليس شيئًا مميزًا. إنها الطريقة التي اعتادت فيها والدتي على فتح العبوة بسرعة بسكين وهي ممتعة ، لذلك أقوم بذلك أيضًا.المنزل هو المطبخ - ملوخية مجمدة
ضع كل عبوة ملوخية مجمدة في مرق الغليان بعناية.المنزل هو مطبخ - ملوخية مجمدة تضاف إلى مرق
أعد المرق إلى درجة الغليان المعتدلة ثم اتركه يغلي ببطء. لم لا تريد أن يغلي هذا الحساء من الصعب جدا. قليل من الغليان مثالي.

قلّب الملوخية من حين لآخر حتى تذوب الملوخية (حوالي 15-20 دقيقة فقط).المنزل عبارة عن مطبخ - ملوخية تذوب في القدر
أثناء الطهي ، اصنع الأرز الأبيض و / أو نخب بعض خبز البيتا في الفرن. اضبطي الفرن على 325 درجة وضعي الخبز بالداخل على الرف مباشرة.المنزل عبارة عن مطبخ - خبز بيتا مقرمش في الفرن
بعد بضع دقائق أخرجي الخبز عندما يكون له لون بني ذهبي لطيف. راقبها عن كثب لأنها يمكن أن تتحول من حالة ممتازة إلى محترقة تمامًا في ثوانٍ. أخرج الخبز بحذر من الرفوف واتركه يبرد. إذا لم تكن حريصًا ، فقد يتكسر الخبز في فرنك وهذا مجرد ألم كبير.
بمجرد أن يبرد الخبز ، فتت كل قطعة كبيرة إلى قطع صغيرة بحجم اللدغة.البيت عبارة عن مطبخ - خبز سوري محمص
بمجرد ذوبان الملوخية ، اترك القدر يغلي (لا يغلي) لمدة 5 دقائق ثم أطفئ النار.المنزل هو مطبخ - ملوخية مطبوخة
في مقلاة صغيرة ، سخني ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو الخضار على نار متوسطة.
أضيفي 6 فصوص من الثوم المهروسة (8 إذا كنتي تحبين ذلك الثوم) وقومي بتقليبها باستمرار حتى يصبح لونها بنيًا ذهبيًا. احذر من حرق الثوم! في هذه المرحلة ، أضيفي رشة من الفلفل الأسود المطحون إلى الثوم واقليهم معًا.المنزل عبارة عن مطبخ - ثوم مقلي للملوخية
بمجرد أن يصبح الثوم جاهزًا ، ضعي المقلاة فوق القدر مع الملوخية ثم ضعي القليل من الملوخية فوق الثوم. إذا حصلت على ضوضاء مرضية ، فأنت تفعل ذلك بشكل صحيح.المنزل هو المطبخ - الثوم المقلي يدخل في ملوخية

كرر هذه الخطوة حتى يصبح كل الثوم الموجود في المقلاة الآن في القدر. لست متأكدًا من سبب القيام بذلك إلا أن هذه هي الطريقة التي يتم بها ذلك في منزلي. إنها طريقة سهلة لإخراج الثوم من المقلاة وخلط الحساء في نفس الوقت.المنزل عبارة عن مطبخ - صب ملوخية على الثوم المملح.

تصبح الملوخية جاهزة للتقديم بمفردها ، أو فوق بعض الأرز و / أو خبز البيتا المحمص. أضف الملح حسب الرغبة. إذا كنت تستخدم مكعبات مرقة الدجاج بنكهة الدجاج ، فقد تكون مالحة بدرجة كافية. إذا كنت قد استخدمت للتو مرق الدجاج أو اللحم البقري ، فستحتاج بالتأكيد إلى الملح. في منزلي ، نضيف كل منا مهما كان مقدار الملح الذي نريده إلى وعاءنا لأن لدينا جميعًا أذواقًا مختلفة.

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