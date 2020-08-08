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طريقة عمل الملوخية السورية باللحمة

السبت 08/أغسطس/2020 - 05:03 ص
طريقة عمل الملوخية
طريقة عمل الملوخية السورية باللحمة
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أسماء عبد الحفيظ

كشف موقع هيلثي لاين عن طريقة عمل الملوخية السورية باللحمة فالبعض يفضل تناولها أكثر من الملوخية المعتادة، لذلك إليك طريقة عمل الملوخية السورية باللحمة. 

المكونات: 13
عدد الأشخاص: 4


المكونات لعمل الملوخية السورية باللحمة
200 جرام ملوخية جافة
200 جرام لحم البقر أو الدجاج
100 جرام زبدة
12 قرنفل ثوم
½ بصلة
1 حفنة كزبرة طازجة
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة فلفل اسود
1 عصا قرفة
1 ورقة الغار
عدة ملاعق صغيرة خليط من البهارات (الفلفل الحار ، الفلفل الأحمر ، الزعفران ، إلخ)
200 جرام أرز
½ ليمون

تجهيز
يجب غلي الملوخية لمدة ساعة في الماء مع الفلفل والزبدة. ترفع من الماء وتجفف.

في نفس الوقت ، يُطهى اللحم بالفلفل والملح ونصف بصلة وورق الغار وعود القرفة. اتركه يغلي على نار متوسطة لمدة ساعة تقريبًا.

أضف الملوخية وبضعة ملاعق صغيرة من خلطة البهارات ، ثم اطهها معًا لمدة عشر دقائق تقريبًا.

أخيرًا ، أضيفي الثوم المفروم والكزبرة. يُسلق الأرز في قدر منفصل.

يُقدم في طبق كبير مع أرز في الوسط ، وملوخية ولحم على الأطراف. إذا رغبت في ذلك ، أضف عصير نصف ليمونة.

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