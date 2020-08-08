كشف موقع هيلثي لاين عن طريقة عمل الملوخية السورية باللحمة فالبعض يفضل تناولها أكثر من الملوخية المعتادة، لذلك إليك طريقة عمل الملوخية السورية باللحمة.



المكونات: 13

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المكونات لعمل الملوخية السورية باللحمة

200 جرام ملوخية جافة

200 جرام لحم البقر أو الدجاج

100 جرام زبدة

12 قرنفل ثوم

½ بصلة

1 حفنة كزبرة طازجة

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل اسود

1 عصا قرفة

1 ورقة الغار

عدة ملاعق صغيرة خليط من البهارات (الفلفل الحار ، الفلفل الأحمر ، الزعفران ، إلخ)

200 جرام أرز

½ ليمون



تجهيز

يجب غلي الملوخية لمدة ساعة في الماء مع الفلفل والزبدة. ترفع من الماء وتجفف.

في نفس الوقت ، يُطهى اللحم بالفلفل والملح ونصف بصلة وورق الغار وعود القرفة. اتركه يغلي على نار متوسطة لمدة ساعة تقريبًا.

أضف الملوخية وبضعة ملاعق صغيرة من خلطة البهارات ، ثم اطهها معًا لمدة عشر دقائق تقريبًا.

أخيرًا ، أضيفي الثوم المفروم والكزبرة. يُسلق الأرز في قدر منفصل.

يُقدم في طبق كبير مع أرز في الوسط ، وملوخية ولحم على الأطراف. إذا رغبت في ذلك ، أضف عصير نصف ليمونة.

