أكلة عيد الفطر.. خطوة بخطوة تعلمي طريقة تحضير الملوخية بالدجاج

بالدجاج لمحبيها، لافتة إلى أنها أكلة خفيفة وغير مكلفة وتكفي أسرة مكونة من 4 أفراد، خاصة أن طريقة تحضير

طريقة تحضير الملوخية بالدجاج :





1- سلق الدجاج ووضع اية مكونات تفضلينها على الشوربة.





2- فصل لحم الدجاج عن العظم لقطع متوسطة الحجم.





3- وضع السمن على النار ، و تحمير الثوم فيها.





4- وضع الملوخية المفرومة مع الشوربة وإذابتها جيدا، وإضافة ملعقة الكزبرة، ثم يتم وضعها على النار حتى تنضج، ثم إضافة الثوم المحمر في السمن.





5- في النهاية إضافة الدجاج عند نضج الملوخية مع الكمية المتبقية من الكزبرة والفلفل الأسود، والتقليب لمدة عشر دقائق.





6- ثم يتم تقديم الملوخية بالدجاج مع الأرز والسلطة الخضراء.





فوائد تناول الملوخية للجسم :





- تحافظ على صحة العين ونضارة البشرة والجلد .

- تساهم في السيطرة على ضغط الدم المرتفع .

- تساهم في الوقاية من الأورام السرطان .

- تعمل على تقوية وتعزيز المناعة .

- هي مصدر جيد للألياف وبذلك تقي من الإمساك .

- تساهم في خفض مستوى الكوليسترول الضار .

- تساهم في الحفاظ على صحة العظام

- تساهم في الوقاية من فقر الدم .