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مرأة

أكلة عيد الفطر.. خطوة بخطوة تعلمي طريقة تحضير الملوخية بالدجاج

الأربعاء 20/مايو/2020 - 03:47 ص
طريقة تحضير الملوخية
طريقة تحضير الملوخية بالدجاج
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آية التيجي
قدمت الشيف السعودية دارين شاكر، طريقة تحضير الملوخية بالدجاج لمحبيها، لافتة إلى أنها أكلة خفيفة وغير مكلفة وتكفي أسرة مكونة من 4 أفراد، خاصة أن طريقة تحضير الملوخية  بالدجاج من الاكلات العربية الشهية والمفضلة لدى الكثيرين.

وقت التحضير : 30 دقيقة
وقت الطهي : 20 دقيقة
تكفي: 4 أشخاص

ويعتبر هذا الموسم هو موسم الملوخية، مما يجعل طريقة تحضير الملوخية من اشهي المأكولات التي يمكن ان تقدم على السفرة العربية، والتي تحمل العديد من الفوائد، بالإضافة إلى أنه يمكن تناول العيش أو الأرز الأبيض.

طريقة تحضير الملوخية بالدجاج 

مقادير طريقة تحضير الملوخية بالدجاج :

نصف كيلو ملوخية
5 فصوص ثوم مهروسين 
ملعقة كبيرة (مفرومة ناعم) كزبرة خضراء
ملعقة كبيرة من السمن
ملعقة صغيرة من الملح
نصف ملعقة من الفلفل الأسود

الدجاج :
نصف كيلو دجاج  

طريقة تحضير الملوخية بالدجاج :

1- سلق الدجاج ووضع اية مكونات تفضلينها على الشوربة.

2- فصل لحم الدجاج عن العظم لقطع متوسطة الحجم.

3- وضع السمن على النار ، و تحمير الثوم  فيها.

4- وضع الملوخية المفرومة مع الشوربة وإذابتها جيدا، وإضافة ملعقة الكزبرة، ثم يتم وضعها على النار حتى تنضج، ثم إضافة الثوم المحمر في السمن.

5-  في النهاية إضافة الدجاج عند نضج الملوخية مع الكمية المتبقية من الكزبرة والفلفل الأسود، والتقليب لمدة عشر دقائق.

6- ثم يتم تقديم الملوخية بالدجاج مع الأرز والسلطة الخضراء.

فوائد تناول الملوخية للجسم :

- تحافظ على صحة العين ونضارة البشرة والجلد .
- تساهم في السيطرة على ضغط الدم المرتفع .
- تساهم في الوقاية من الأورام السرطان .
- تعمل على تقوية وتعزيز المناعة .
- تحمي من أمراض القلب .
- هي مصدر جيد للألياف وبذلك تقي من الإمساك .
- تساهم في خفض مستوى الكوليسترول الضار .
- تساهم في الحفاظ على صحة العظام .
- تساهم في الوقاية من فقر الدم .
- تساهم في تخفيف أعراض القلق والتوتر وتساعد على تقوية الذاكرة .
الشيف السعودية دارين شاكر الشيف السعودية دارين شاكر
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