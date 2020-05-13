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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الملوخية يوميًا

الأربعاء 13/مايو/2020 - 03:16 م
ملوخية
ملوخية
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آلاء حسن
 الملوخية من الاطباق المهمة على السفرة ولا غنى عنها في رمضان، وفي هذا السياق كشفت الدكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، فوائد الملوخية الصحية:

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تحتوي على فيتامينات  أ / ب / ج / بوتاسيوم / فوسفور / كالسيوم / حديد / مضادات أكسدة / ألياف. 

- تحافظ على صحة البشرة والجلد
- تعتبر مصدر للطاقة
- تساهم في الحفاظ على مستوى ضغط الدم
- تحافظ على صحة القلب والعين
- تساهم في تحسين أداء الجهاز الهضمي
- تساهم في الحفاظ على مستوى السكر بالدم
- تقي من الإمساك
- تنشط الذاكرة وتهدئ الأعصاب
- تساهم في الحفاظ على صحة العظام
- مناسبة في اتباع الحميات
- تساهم في علاج نقص الحديد


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