ماذا يحدث لجسمك عند تناول الملوخية يوميًا

أ / ب / ج / بوتاسيوم / فوسفور / كالسيوم / حديد / مضادات أكسدة / ألياف.



- تحافظ على صحة البشرة والجلد

- تعتبر مصدر للطاقة

- تساهم في الحفاظ على مستوى ضغط الدم

- تحافظ على صحة القلب والعين

- تساهم في تحسين أداء الجهاز الهضمي

- تساهم في الحفاظ على مستوى السكر بالدم

- تقي من الإمساك

- تنشط الذاكرة وتهدئ الأعصاب

- تساهم في الحفاظ على صحة العظام

- مناسبة في اتباع الحميات

- تساهم في علاج نقص الحديد







تحتوي على فيتامينات