ماذا يحدث لجسمك عند تناول الملوخية يوميًا

الملوخية من الاطباق المهمة على السفرة ولا غنى عنها في رمضان، وفي هذا السياق كشفت الدكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، فوائد الملوخية الصحية:
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تحتوي على فيتامينات أ / ب / ج / بوتاسيوم / فوسفور / كالسيوم / حديد / مضادات أكسدة / ألياف.
- تحافظ على صحة البشرة والجلد
- تعتبر مصدر للطاقة
- تساهم في الحفاظ على مستوى ضغط الدم
- تحافظ على صحة القلب والعين
- تساهم في تحسين أداء الجهاز الهضمي
- تساهم في الحفاظ على مستوى السكر بالدم
- تقي من الإمساك
- تنشط الذاكرة وتهدئ الأعصاب
- تساهم في الحفاظ على صحة العظام
- مناسبة في اتباع الحميات
- تساهم في علاج نقص الحديد
تحتوي على فيتامينات أ / ب / ج / بوتاسيوم / فوسفور / كالسيوم / حديد / مضادات أكسدة / ألياف.
- تحافظ على صحة البشرة والجلد
- تعتبر مصدر للطاقة
- تساهم في الحفاظ على مستوى ضغط الدم
- تحافظ على صحة القلب والعين
- تساهم في تحسين أداء الجهاز الهضمي
- تساهم في الحفاظ على مستوى السكر بالدم
- تقي من الإمساك
- تنشط الذاكرة وتهدئ الأعصاب
- تساهم في الحفاظ على صحة العظام
- مناسبة في اتباع الحميات
- تساهم في علاج نقص الحديد