نوع مهمل من التوابل.. يحارب أمراض القلب ومسكن طبيعي

فوائد صحية لا تخطر على بالك للكركم فهو مضاد للالتهابات ومسكن ومطهر وغيرها من الخصائص لكنه فى المقابل من التوابل المهملة إليك أبرز فوائد تناول الكركم يقدمها موقع بولد سكاى الهندى
غنى بمادة الكركمين التى تكافح الجزيئات الحرة ويساعد في الحفاظ على صحة الخلايا ويكبح الأنزيمات التي تعزز نمو الخلايا السرطانية.
الوقاية من مرض ألزهايمر
يحسن الكركم صحة الدماغ فهو يمنع أو يبطئ تقدم مرض ألزهايمر
السيطرة على مرض السكري
يحسن الكركم مستوى السكر في الدم ويقلل مقاومة الأنسولين لمنع الإصابة بمرض السكري من النوع 2.
مسكن طبيعي ويمنع التهاب المفاصل
يساعد الكركم، بفضل خصائصه المضادة للالتهاب على تقليل الالتهاب في الجسم
صحة القلب والأوعية الدموية
يقلل الكركم الكولسترول الضار ويمنع تجلّط الدم وتراكم الترسبات في الشرايين.
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غنى بمادة الكركمين التى تكافح الجزيئات الحرة ويساعد في الحفاظ على صحة الخلايا ويكبح الأنزيمات التي تعزز نمو الخلايا السرطانية.
الوقاية من مرض ألزهايمر
يحسن الكركم صحة الدماغ فهو يمنع أو يبطئ تقدم مرض ألزهايمر
السيطرة على مرض السكري
يحسن الكركم مستوى السكر في الدم ويقلل مقاومة الأنسولين لمنع الإصابة بمرض السكري من النوع 2.
مسكن طبيعي ويمنع التهاب المفاصل
يساعد الكركم، بفضل خصائصه المضادة للالتهاب على تقليل الالتهاب في الجسم
صحة القلب والأوعية الدموية
يقلل الكركم الكولسترول الضار ويمنع تجلّط الدم وتراكم الترسبات في الشرايين.