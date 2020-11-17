أحمد المصري: جماعة الإخوان المسلمين مرتبطة ارتباطا كليا بالإرهاب .. فيديو

قال أحمد المصري كاتب صحفي في المملكة المتحدة، إن هذه البداية تعتبر هي بداية النهاية لجماعة الإخوان المسلمين في الاتحاد الأوروبي وفي المملكة المتحدة، لافتا إلى أن الحكومة البريطانية أخفت بعض التقارير حول ارتباط جماعة الإخوان بالأعمال الإرهابية، وهذا حسب مصالح بريطانيا.





وأضاف المصري خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة أون إى، أن ما حدث في النمسا مؤخرا هو اكتشاف عدة مؤسسات مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين التابعة لمصر مثل جماعة العقيدة، وتم كشفهم عن طريق تحويلات قادمة من قطر إلى هذه الجماعة.





وأوضح المصري، أن تبادل المعلومات متاحا، وهذا يعني إرسال هذه المعلومات التي حصلت عليها الشرطة النمساوية إلى فرنسا، وباقي دول الاتحاد الأوروبي وإلى المملكة المتحدة. إلى



