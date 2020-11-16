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تعليم

يمارسون الرذيلة.. تعليم الفيوم تحقق في واقعة وجود أعمال منافية للآداب داخل مدرسة ثانوي بـ سنورس

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:25 م
تعليم الفيوم
تعليم الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود

قرر الدكتور محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إحالة التحقيق بخصوص إحدى المدارس الثانوية الفنية بإدارة سنورس التعليمية إلى الشئون القانونية؛ بعد تجمهر بعض الأهالي أمام المدرسة ليلًا، لاعتقادهم بأنه يتم داخل المدرسة؛ ممارسة الرذيلة.


وكانت إحدى المدارس الثانوية الفنية بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، شهدت تجمعًا لبعض للأهالي أمام المدرسة؛ بعد أن أخبرهم أحد الأشخاص بوجود سيدة ورجلين داخل المدرسة ليلًا يمارسون الرذيلة بمعرفة الحارس الليلي للمدرسة.


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وبحضور مسئول أمن إدارة سنورس التعليمية الذى قام بإبلاغ شرطة النجدة، فانتقل على الفور ضباط مباحث مركز شرطة سنورس، وبدخول المدرسة وتفتيشها لم يتم العثور على أي شخص، بينما أكد أهالي المنطقة المحيطة بالمدرسة تردد بعض الرجال والسيدات ليلا على المدرسة.


فتم اصطحاب مسئول أمن الإدارة إلى مركز شرطة سنورس للتحقيق معه فى البلاغ المقدم منه، وأثناء ذهاب رجال الشرطة إلى المركز شاهدوا حارس المدرسة في الطريق فاصطحبوه أيضًا إلى مركز الشرطة، وتم تحرير محضر بالواقعة.


وأنكر حارس المدرسة دخول أي أشخاص إلى المدرسة عقب انصراف الطلاب والمعلمين.


صرح الدكتور محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم  بالفيوم، بأن أجهزة الأمن عقب إبلاغها بواقعة المدرسة الثانوية لم يجدوا أى  شخص داخل المدرسة ، وأن نوبتجية حارس أمن المدرسة تبدأ من 7 مساءً إلى 7 صباحا، وتبين وجود كسر في زجاج إحدى شبابيك المدرسة الخارجية.


وأضاف "عبدالله"، أنه أحال جميع المسئولين عن المدرسة إلى التحقيق، مؤكدا أن الشرطة متحفظة على الحارس لوجود حكم سابق عليه، وبعد خروجه سيمثل للتحقيق فورًا بمعرفة الشئون القانونية بالمدرسة عن أسباب تركه النوبتجية بالمدرسة.


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