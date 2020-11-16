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أخبار العالم

محامي ترامب يطالب بطرد مديرة وكالة الاستخبارات المركزية CIA

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:32 م
جينا هاسبل
جينا هاسبل
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على صالح
دعا محامي الرئيس الأمريكي، سيدني باول، إلى طرد مديرة وكالة المخابرات المركزية جينا هاسبل لتجاهل التحذيرات بشأن برامج التصويت التي زعم باول أنها "مصممة لتزوير" انتخابات 3 نوفمبر.

وقال "باول" لشبكة فوكس نيوز أمس الأحد: "لماذا لا تزال جينا هاسبل موجودة في وكالة المخابرات المركزية أمر غير مفهوم، ويجب طردها على الفور" مشيرًا إلى المشكلات المزعومة في برنامج نظم التصويت المستخدم في العديد من الولايات الرئيسية التي كانت ساحة المعركة خلال يوم الانتخابات. 

أقرا ايضا 

وأشارت إلى مجموعة من "المبلغين عن المخالفات" الذين قالت إنهم قد يؤكدون أن البرنامج تم استخدامه ظاهريًا لإلغاء "ملايين" الأصوات لصالح ترامب.

وعندما سئل باول عن الأدلة، زعمت أن لديها "الكثير من الطرق لإثبات ذلك"، لكنها "لن تخبر على التلفزيون الوطني كل ما لدينا".

وعكست تصريحاتها تلك التي أدلى بها الرئيس دونالد ترامب في سلسلة تغريداته الأخيرة، والتي انتقد فيها على وجه التحديد ما وصفه بـ "أنظمة التصويت الدومينيكية اليسارية الراديكالية"، وأصر أيضًا على أن الولايات المتحدة "لا يمكنها السماح بالنتائج المزيفة المرسلة بالبريد لعام 2020، 
في الانتخابات للترشح".

وجاء ذلك عقب تغريدة الرئيس على تويتر بأن جو بايدن فاز "لأن الانتخابات كانت مزورة"، مضيفًا في تدوينة متابعة أنه "لا يقر بشيء"، حيث فاز المرشح الديمقراطي فقط "في نظر وسائل الإعلام الوهمية".

وجاء البيان بعد أن طالب جاي سيكولو، محامي حملة ترامب الانتخابية، بإعادة فرز الأصوات في كل ولاية باستخدام البرنامج الذي ادعى أنه أعطى بشكل خاطئ 6000 صوت للديمقراطيين في إحدى مقاطعات ميشيجان خلال الانتخابات.

وأكد سيكولو أن التقاضي بعد الانتخابات مهم لحماية نزاهة العملية الانتخابية، كما قال الرئيس الأمريكي.
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