كبير مذيعين بـ"القرآن الكريم": توقعت أن تحول إعاقتي بين تحقيق ما أريد.. فيديو

أكد رضا عبد السلام كبير مذيعين بإذاعة القرآن الكريم، إنني دخلت الإذاعة لأنني كنت من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أنه كان يتوقع أن يواجه من العقبات- بسبب إعاقته تلك- ما يحول دون وصوله لتحقيق ما يريد.





وأضاف عبد السلام خلال لقاء له ببرنامج مساء دي ام سي عبر فضائية "دي ام سي" ، أن الإعاقة رسَّخت في قلبي وعقلي كيف استطيع أن اكون إنسانا ومسئولا عن ما أعمل به.





وتابع "عبد السلام" أنه منذ بداية الدراسة من المرحلة الابتدائية؛ كنت فى حرب شرسة مع نفسي حتى دخلت المدرسة ، واجتزت المراحل حتى وصلت كلية الحقوق ، وكنت أطمح أن أكون معيدا بالجامعة.



