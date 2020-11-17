198 ألف لغم.. السعودية تطهر أراضي اليمن من متفجرات الحوثيين

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام" خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر 2020م، من انتزاع 1,391 لغمًا، منها 36 لغمًا مضادة للأفراد، و 198 لغمًا مضادة للدبابات، و 1,155 ذخيرة غير متفجرة، وعبوتين ناسفتين.



