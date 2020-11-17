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رياضة

نادر السيد: قرار عودة الحضري من الاعتزال في يده.. وأنصح عواد بالرحيل عن الزمالك

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:47 ص
نادر السيد
نادر السيد
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عبدالله هشام
قال نادر السيد، حارس منتخب مصر السابق، إن عصام الحضري، مطالب بالتفكير جيدا قبل اتخاذ قراره بالعودة من الاعتزال مجددا.

وأضاف نادر السيد ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،:" قرار اعتزال الكرة هو الأصعب لكل لاعب، وعصام الحضري يرغب في العودة من جديد للعب، وهو وحده من يحدد، هل بإمكانه العودة أم لا".

وعن حراسة مرمى المنتخب، قال :"أبوجبل يقدم مستوى مميزا ولكن ثبات مستوى محمد الشناوي يمنحه الأفضلية في حماية عرين الفراعنة، خلال الفترة المقبلة".

كما تحدث عن حراسة المرمى في الزمالك، قائلا :" محمد عواد، حارس مرمى مميز، ولكن الظروف لم تساعده، فوجود 4 حراس قادرين على المشاركة مكلفة للزمالك ولن تفيد فنيا".

وتابع :" عمرو عبدالسلام، مدرب حراس المرمى بالزمالك، ناجح في إدارة الحراس الأربعة، ولكن لابد من إعادة الحسابات في وجود هذا العدد".

وأتم :" نصيحتي لمحمد عواد، بالرحيل عن الزمالك في الفترة الحالية، والبحث عن ناد آخر".
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