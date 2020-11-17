أحلام تطالب قناتي mbc وروتانا بتكريم اسم وردة الجزائرية

شارك الفنانة الإماراتية احلام ، عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي تويتر، صورة للفنانة الراحلة وردة الجزائرية.





وكتبت احلام :"‏‎#ورده_الجزائرية فنانه عظيمه عريقه تنحدر من جيل العمالقه افنت نفسها في فنها وعطائها وتركت تراث اغاني عظيمه للتاريخ تستحق تكريم لها من كل المحطات والإذاعات وتخصيص ساعه غناء لها هناك تقصير كبير بحق الكبيره ورده الجزئريه واخص ‎#mbc و ‎#rotana الصديقين زياد حمزه سالم الهندي".





يذكر أن الفنانة أحلام حرصت على طمأنة جمهورها بعد خضوعها لتجربة الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد ضمن حملة وزارة الصحة الإماراتية لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره.





وغردت أحلام عبر "تويتر"، قائلة: "مساء الخير اليوم هو اليوم الثالث من التطعيم اللي أخذته لكوفيد 19، الحمد لله كل شيء ممتاز وأنا مرتاحة جدًا وثقتي في بلادي أنها صاحبة الريادة دائمًا، أسأل الله أن ينفع به الإنسانية جميعًا".







