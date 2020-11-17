Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

زلزال بقوة 6.3 بالقرب من سواحل سومطرة الإندونيسية

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 07:02 ص
زلزال
زلزال
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت وكالة الأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، وقوع زلزال بقوة 6.3 بمقياس ريختر، قبالة سواحل سومطرة. 

وقالت الوكالة إنها لم تصدر أي تحذيرات من موجات تسونامي بسبب الزلزال، الذي وقع على بعد 100 كيلومتر من اليابسة. 

ومن ناحية أخرى، كان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي،  ذكر أمس الإثنين، إن زلزالا قوته 6.1 درجة ضرب مينداناو بالفلبين.

وقال المركز إن الزلزال وقع بعمق 50 كيلومترا، لكنه لم يحدد موقعه بالتحديد. 

ولم ترد تقارير عن خسائر مادية أو بشرية، كما لم يتم الإعلان عن موجات تسونامي لاحقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال شرق اليابان

زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب سواحل كامتشاتكا الروسية

زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب منطقة بايكال الروسية

تحذيرات من تسونامي على سواحل آلاسكا بعد زلزال عنيف

زلزال بقوة 5 ريختر يضرب شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية

زلزال بقوة 5 ريختر يضرب سواحل اليابان

ترشيحاتنا

أحمد فهمي يحتفل بعيد ميلاد نجله: أكثر الأشخاص تميزا في عالمي.. فيديو

تركي آل الشيخ يوجه رسالة لـ إليسا بسبب أصالة وأحلام

وزير الشباب والرياضة: لم نتخذ قرارا بخصوص نادي الزمالك حتى الآن

أذكار الصباح.. 22 حقيقة عنها لا يعرفها الكثيرون

لقاء مثير..علي معلول لـ فرجاني ساسي: نسبة فوز الزمالك بإفريقيا 10%.. فيديو

أول تعليق من شادي رضوان بعد الانضمام لـ نادي البنك الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب قهاوي زمان.. طريقة عمل زبادي خلاط في دقائق

بمهرجان الفضائيات العربية .. محمد رمضان يخطف الأنظار بإشارة نمبر وان.. ونيللى كريم بفستان مكشوف

بمهرجان الفضائيات العربية .. أول ظهور لـ درة بعد حفل زفافها