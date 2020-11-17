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رياضة

لاعبو المقاصة يتمكسون بالرحيل عن الفريق

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 09:05 ص
صدى البلد
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عمرو الحلواني
استقر عدد من اللاعبين بالفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة على الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعدما قرر الرباعي محمد إبراهيم ومحمد مسعد وأحمد محسن ومحمد تونى الرحيل عن النادي.

ويأتى على رأس هؤلاء اللاعبين الراغبين فى الرحيل عن المقاصة خلال الفترة القليلة المقبلة، المدافع أحمد عبدالعزيز مودى والذى يمتلك العديد من العروض وعلى رأسها الإسماعيلى والاتحاد السكندري، وكذلك الأمر بالنسبة لأحمد سامى العائد من جديد إلى صفوف المقاصة بعد انتهاء إعارته إلى طلائع الجيش، ويمتلك سامى عدد من العروض أيضا مثل إنبي والبنك والإسماعيلى.

كما اقترب أحمد عادل عبدالمنعم حارس المرمى من الرحيل إلى صفوف الجونة بعد وصول المفاوضات معه إلى مرحلة متقدمة، وأيضا حسنى فتحي الظهير الأيمن والذى أبلغ المحيطين به بصعوبة البقاء فى المقاصة فى الموسم الجديد نتيجة الموقف المالى الصعب الذى يفرض نفسه داخل الفريق.
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