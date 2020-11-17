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محافظات

تحسبا لهطول أمطار.. تكثيف أعمال النظافة ومتابعة أعمال إنارة الأعمدة بالزقازيق

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 09:25 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكد المحاسب نبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، أنه أصدر تعليمات بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النظافة ورفع مخلفات القمامة والأتربة من على جانبي الطرقات لإعادة المظهر الجمالي والحفاظ على البيئة.

 

وأضاف "فاروق" أنه كلف أيضًا بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال إنارة الأعمدة ورفع الوصلات المخالفة والتأكد منها تحسبًا لسقوط الأمطار حفاظا على صحة المواطنين.


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من جانبها فقد شنت المحاسبة "أمل كامل" رئيسه الوحدة المحلية بقرية شنبارة التابعة لرئاسة المركز يرافقها عبد الصادق النفراوي، مسئول الإنارة بالوحدة حملة مكبرة لإنارة الشوارع ورفع القمامة وإعادة فتح الطريق أمام حركة المواطنين بمختلف قرى الوحدة المحلية.

 

وأكدت رئيسة الوحدة المحلية بشنبارة انها قامت بحملة مكبرة لمعاينة أعمدة الإنارة على الطبيعة ومتابعة شوارع القرى التابعة لرئاستها وخلال جولتها تبين وجود أعمال بناء وعلى الفور تم التأكد من حصول المواطن "أحمد محمود عبد الحميد" على تصاريح هدم وبناء وأن الأعمال الجارية مطابة للمواصفات.

 

وأشارت "كامل" إلى أنها قامت بمتابعة المنشآت الحكومية وسير العمل داخلها حيث تم متابعة العمل داخل مجمع خدمات قرى أبو نجاح ووحدة إطفاء شنبارة والوحدة الصحية بذات القرية وغيرها من المنشآت الخدمية مشددة على حسن معاملة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

تحسبا لهطول أمطار.. تكثيف أعمال النظافة ومتابعة أعمال إنارة الأعمدة بالزقازيق
تحسبا لهطول أمطار.. تكثيف أعمال النظافة ومتابعة أعمال إنارة الأعمدة بالزقازيق
تحسبا لهطول أمطار.. تكثيف أعمال النظافة ومتابعة أعمال إنارة الأعمدة بالزقازيق
تحسبا لهطول أمطار.. تكثيف أعمال النظافة ومتابعة أعمال إنارة الأعمدة بالزقازيق
تحسبا لهطول أمطار.. تكثيف أعمال النظافة ومتابعة أعمال إنارة الأعمدة بالزقازيق
تحسبا لهطول أمطار.. تكثيف أعمال النظافة ومتابعة أعمال إنارة الأعمدة بالزقازيق
تحسبا لهطول أمطار.. تكثيف أعمال النظافة ومتابعة أعمال إنارة الأعمدة بالزقازيق
تحسبا لهطول أمطار.. تكثيف أعمال النظافة ومتابعة أعمال إنارة الأعمدة بالزقازيق
تحسبا لهطول أمطار.. تكثيف أعمال النظافة ومتابعة أعمال إنارة الأعمدة بالزقازيق
تحسبا لهطول أمطار.. تكثيف أعمال النظافة ومتابعة أعمال إنارة الأعمدة بالزقازيق
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