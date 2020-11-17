هل يجوز الاكتفاء بالكفارة لمن أفطر في رمضان بعذر؟ الإفتاء تجيب

"هل يجوز إخراج كفارة فقط لمن فاته الكثير من الصيام؟ "، قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إن من أفطر أيامًا من رمضان؛ يجب عليه قضاؤها ما دام ممن يستطيع الصيام وليس من أصحاب الأعذار.









كان الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قال إنه يجب على من أفطر أيامًا في رمضان بعذر شرعي، أن يقضي صيام هذه الأيام، منوهًا إلى أن قــضـاء أيــام رمـضان واجـب عـلى مـن أفـطر لعذر مـتـي تحققت القدرة عليه.









وأجاب "عبد السميع" عن سؤال: "والدى أفطر في رمضان لظروف مرضه فهل يجوز إخراج كفارة أم يجب الصيام؟"، أنه لو كان والدك على قيد الحياة ويستطيع أن يصوم فعليه صوم هذه الأيام، أما إن كان مريضا مرضا مزمنا أو كان لا يستطيع الصوم أو توفاه الله ففى هذه الحالة عليه أن يطعم مسكينا عن كل يوم.









وأشار الى أنه إما أن يخرج وجبة عن كل يوم أو أن يخرج قيمتها وكذلك يجوز إخراج فلوس نقدية، فيجوز ولا حرج فى ذلك وهذا ما عليه الفتوى.







