جنازة عسكرية مهيبة.. تشييع جثمان اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة..صور

تقدما اللواءان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وفخر العربى مدير الامن وعدد من قيادات وزارة الداخليه الجنازة العسكرية المهيبة لتشييع جثمان الشهيد اللواء ياسر عسر ابن قرية مشتهر الذى استشهد اثناء مشاركته فى اطفاء حريق فى احدى الهوايات بمحطة مترو مسرة بالقاهرة.





خرج الجثمان من مسجد الوقف بالقرية ملفوفا بعلم مصر وتم دفنه بمقابر الاسره بالقرية والشهيد متزوج ولديه 4 ابناء ولدان وبنتان.





وعبر اهالى القرية عن حزنهم الشديد على فراق الشهيد حيث اكدوا ان اللواء " ياسر " كان مثالا للخلق وكان يقيم فى مشتهر مع عائلته، مشيرين إلى أن والدته تقيم فى القرية ايضا اما والده متوفى وكان اللواء ياسر بقدم المساعدة للجميع من الاهالى لا يبخل على احد فى تقديم العون له وكان بارا بالجميع.





وتلقت غرفة النجدة بلاغا باندلاع حريق داخل إحدى الهوايات بمحطة مترو مسرة فى شبرا وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، فى محاولة للسيطرة على الحريق.





ومع محاولات رجال الإطفاء السيطرة على الحريق داخل الهواية، حرص اللواء ياسر عسر وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، على تفقد موقع الحريق، وخلال محاولاته المساعدة على إخماده خوفا على حياة المواطنين، تعرض للسقوط داخل الهواية مما تسبب فى وفاته.