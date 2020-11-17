بـ150 مليون جنيه.. محافظ الإسماعيلية يتفقد أكبر مصانع للمولدات الكهربائية ومحركات الديزل













قام اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الاسماعيلية يرافقه المهندس أحمد عصام نائب المحافظ والمهندس مصطفى أبوحديد رئيس مجلس ادارة جمعية مستثمرى الاسماعيلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة بجولة ميدانية بالمنطقة الصناعية بالاسماعيلية





تفقد محافظ الاسماعيلية واحدا من أكبر مصانع المولدات الكهربائية ومحركات الديزل لصاحبه المهندس عاطف عثمان رئيس مجلس ادارة الشركة وأولاده والمقام على مساحة اجمالية قدرها ثمانية آلاف مترا مربعا مستهدف أن تصل الى 12 ألف متر مربع بعد الانتهاء من التوسعات الاضافية الجديدة للمشروع.





وتتجاوز جملة التكلفة الاستثمارية للمصنع 150 مليون جنيه ويعمل بها 215 عاملا ومهندسا وفنيا وتصل الطاقة الانتاجية للمصنع نحو ما يزيد على ألف وحدة سنويا مستهدف أن تصل الى 3500 وحدة سنويا بعد الانتهاء من التوسعات الجديدة للمشروع خلال الأشهر القليلة القادمة.





وخلال تفقد المصنع أشاد المحافظ بما شهده خلال الزيارة وخاصة بعد أن استمع الى شرح تفصيلى من رئيس مجلس الادارة عن مراحل الانتاج لا سيما أن هذا المشروع يقوم بتصدير انتاجه الى العديد من مختلف دول العالم نظرا لجودة المنتج الحاصل على أعلى شهادات الجودة العالمية.









وقد أكد المحافظ خلال الجولة على أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لم ولن تدخر وسعا فى تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات اللازمة للمستثمرين الجادين لتشجيع وتنمية الاستثمار على أرض المحافظة.





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