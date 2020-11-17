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منوعات

بنسبة 75%.. تمشية الكلاب وتوصيل الطلبات للمنازل تصيبك بفيروس كورونا

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 05:01 م
صدى البلد
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أحمد شريف

أظهرت دراسة حديثة أن تمشية كلبك الأليف قد يزيد من خطر إصابتك بفيروس كورونا بنسبة 78 في المائة، وقد يؤدي توصيل طلبات البقالة إلى منزلك إلى مضاعفة المخاطر.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، درس باحثون إسبان كيف تغير السلوكيات المختلفة احتمالية إصابة الناس بالفيروس ، ووجدوا أن توصيل البقالة من السوبر ماركت إلى المنزل والمشي مع الكلاب كانا أحد الأسباب للإصابة بالفيروس.


واقترح الباحثون أن الكلاب قد تصاب بالفيروس وتنشره ، أو تنقله عن طريق لمس الأسطح الملوثة في الأماكن العامة ثم أصحابها.


وزعم العلماء الذين أجروا الدراسة أن أصحاب الكلاب يجب أن يكونوا أكثر حرصًا بشأن النظافة أثناء وبعد أخذ حيواناتهم الأليفة للتمشية في الهواء الطلق.


واوضحت الصحيفة، أنه تم إجراء الدراسة من قبل جامعة غرناطة والمدرسة الأندلسية للصحة العامة في إسبانيا، حيث أجرى الباحثون دراسة استقصائية شملت 2086 شخصًا في إسبانيا ، حوالي 41 في المائة منهم تتراوح أعمارهم بين 40 و 54 عامًا.


وسأل الباحثون الناس عما فعلوه أثناء الوباء وما إذا كانوا قد أصيبوا بفيروس كورونا ، ثم قارن العلماء النتيجة لتحديد الأنشطة الأكثر خطورة.


وتضمنت الأنشطة التي ارتبطت بزيادة مخاطر الاختبار الإيجابي استلام طلبات السوبر ماركت عبر  المنزل ، مما زاد من المخاطر الإصابة  بنسبة 94 في المائة ووجد أنه أكثر خطورة من الذهاب إلى المتجر فعليًا.

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