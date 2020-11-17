Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الدواء: 5 فروق بين الأصلي والمغشوش من «بيتادين سوليوشن 120 مل»

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 06:31 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالى
أعلنت هيئة الدواء المصرية، سحب العبوات المغشوشة من مستحضر "Betadine Antiseptic Solution 120 ml" بأرقام تشغيلات "P9809021" ، " P0909005"، مشيرة إلى أن العبوات الأصلية لهذا المستحضر من إنتاج شركة النيل لصالح Mundipharma، وأن سحب المستحضر تم بناءً على طلب مقدم من الشركة المنتجة.


الفرق بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة:


1.. لا يوجد أسفل العبوة الداخلية خط لحام بارز . يوجد أسفل العبوة الداخلية خط لحام بارز .


2..    يوجد أسفل العبوة الداخلية حرف p كبير. يوجد أسفل العبوة الداخلية حرف  q صغير. 


3.. علامة الإكس (الضمادة) على العبوة الداخلية باللون الأصفر فقط علامة الإكس (الضمادة) على العبوة الداخلية باللون الأصفر فقط وبداخلها نقطة.


4 .. الملصق الداخلى الخلفى به شعار شركة Mundipharma   وشعار شركة النيل.. الملصق الداخلى الخلفى به شعار شركة النيل فقط.


5.. غطاء العبوة الداخلية أبيض مطفى.. غطاء العبوة المغشوشة الداخلي أبيض لامع.


وشدد هيئة الدواء على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يخالف تلك التعليمات بعد انقضاء المدة المحددة لسحب المستحضر، وأن التفتيش الصيدلي سيقوم بمتابعة الصيدليات وشركات التوزيع والمخازن للتأكد من ضبط وتحريز هذه الكميات والأصناف وإعدامها حفاظًا على صحة المواطنين.

كان ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية إلى تعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة ومأمونية الدواء، كذلك إحكام نظم الرقابة والمتابعة، وضبط سوق الدواء المحلي.

Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

فيديو.. السيسي يتفقد الكلية الحربية.. ويحضر اختبارات كشف الهيئة

وائل جمعة: وقعت لـ الزمالك رغم عشقي لـ الأهلي.. والمستشار قال لي أنت بتاعنا

ربنا يرحمك يا حبيبي .. إعلامية شهيرة تكشف عن صلة قرابتها مع شهيد مترو المسرة

بالوتيلي يتلقى عرضين من الأهلي والزمالك.. واللاعب يحسم مصيره

بعد التراجع عن فاروق.. أحمد توفيق يدخل حسابات الأهلي في الصفقة التبادلية مع بيراميدز

بعد حازم إمام .. إصابة محمد حسن لاعب الزمالك بفيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بصور مختلفة.. نرمين الفقي تستعرض جمالها على إنستجرام

في اليوم العالمي للطلاب.. أكلات غير متوقعة تساعد على التركيز

ماكياج ناعم .. غادة عبد الرازق فى إطلالة أنيقة.. شاهد