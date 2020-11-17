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ساحة رأي

شريف سليمان يكتب: سقطة عربية ضد الاستثمار الأجنبي بمصر

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 06:28 م
صدى البلد
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نشرت إحدى الصحف العربية تقريرا مطولا عن مستقبل الإستثمار الأجنبي في المواني المصرية حيث قامت الجريدة بوضع السم في العسل واتهمت مصر بأنها دولة غير حريصة علي الإستثمار الأجنبي وأن حقوق المستثمرين الأجانب مهضومة وأننا لا نحترم أحكام لجان التحكيم وأننا غير مؤهلين لإستقبال الإستثمار الأجنبي وهذه الكلمات تؤثر بشكل كبير علي مستقبل الإستثمار ليس الكويتي فقط بل العالمي داخل مصر وهو امر غير مقبول بالمره ويتزامن مع الزيارة الناجحة التي قام بها وزير الخارجية المصري والتقي فيها نظيره الكويتي حاملا دعوة من الرئيس السيسي إلي أمير الكويت الجديد لزيارة مصر معبرا عن العلاقات المتميزة بين الدولتين ولكن هذه الأمور ربما لا تعجب من يقفون خلف نشر مقال جريدة القبس والذين يرغبون في المزيد من توتر العلاقات بين البلدين كما يحدث بين الحين والاخر من تطاول أحد الموتورين علي العمالة المصرية في الكويت أو تطاول البغيل علي مصر أو حوادث فردية لا تعبر عن الحب والإحترام المتبادل بين الشعبين ، أشم وكل من قرأ المقال رائحة تطرف من هنا أو هناك وأرفض التلويح به لأن العلاقات بين الأشقاء أكبر من تفاهات مقال أو كاتب أراد الجري وراء الشهرة بالتطاول علي مصر أةو جريدة تحاول بشكل أو أجر البحث عن فرقعة لإنقاذ توزيعها المتدني ، في الوقت نفسه أجد صمت غير مبرر من الإخوة في الكويت علي كافة الأصعدة والمستويات ، ويجب أن تعلم جريدة القبس أن الإستثمار في مصر بخير وأننلا يوما بعد الأخر نحصل علي ثقة العالم كله وتتسابق كبريات الشركات العالمية للإستثمار في مصر والأرقام لا تكذب ولن أجد أصدق من كلمات محمد صالح الذويخ، سفير الكويت فى القاهرة ، عن حجم الاستثمارات الكويتية في مصر، مؤكدا أنها تبلغ 16 – 19 مليار دولار ، وقال "الذويخ" في لقاء علي إحدي شاشات التليفزيونه مؤكدا نصا إن قانون الاستثمار الأخير جالبا للعديد من المستثمرين والراغبين في الاستثمار وهذا يدل على حيوية العروض التي يقدمها الجانب المصرى ، والمستثمر يهمه الأمور الفنية والإدارية، مضيفًا: نلاحظ زيارات عديدة لمستثمرين من القطاع الخاص الكويتى للاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمار في مصر وبالحديث عن دعم الصندوق الكويتى للتنمية للعديد من المجالات في مصر، قال سفير الكويت فى القاهرة ، إن مصر تعد المتلقى الأول على مستوى العالم لبرامج الصندوق ، حيث بلغت مشاريع الصندوق نحو 56 مشروعًا بين برامج ومنح ،  فضلا عن دعم مشاريع تنموية في جنوب سيناء تصل قيمتها إلى أكثر من 3 مليارات دولار ، ومنها على سبيل المثال افتتاح طريق نفق شرم الشيخ التي يربط شرم الشيخ بنفق في السويس بالإضافة إلى عدة مشاريع للطاقة الكهربائية وتحلية مياه البحر وهذه الكلمات ترد علي الفاشلين الباحثين عن الشهرة المحاولين الوقيعة بيننا وبين شعب الكويت المحترم..

 

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