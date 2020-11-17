كيف تقرأ أحداث إثيوبيا؟.. آبي أحمد يشعل حربًا أهلية قد تغير وجه أفريقيا

يراقب العالم اندلاع النزاع العرقي في إثيوبيا بين الحكومة الفيدرالية برئاسة آبي أحمد، والقوات القومية في إقليم تيجراي الشمالي، الذي تحول إلى نزاع مسلح شامل، وأصبح السؤال الأكثر تداولا هو، هل باتت أفريقيا على وشك أن تشهد حربًا إقليمية جديدة يمكن أن تقلب القرن الأفريقي رأسا على عقب؟.









وحسب تقرير موقع "جي زيرو" الأمريكي، فعلى الرغم من أن تيجراي تمثل 5% فقط من سكان إثيوبيا، إلا أنها تجاوزت ثقلها لفترة طويلة في السياسة الفيدرالية الإثيوبية، بعد أن ساعد تحالف بقيادة جبهة تحرير شعب تيجراي في إنهاء الحكم الوحشي للديكتاتور هايلي منجيستو عام 1991، قاد التيجري ميليس زيناوي البلاد لمدة عشرين عامًا.









وعلى الرغم من ازدهار إثيوبيا إلى حد كبير خلال هذا الوقت، إلا أن مجموعات عرقية أخرى استاءت من قبضة تيجراي الخانقة على الحكومة والاقتصاد والجيش. انتهى كل هذا قبل عامين، عندما أدت موجة من السخط الشعبي إلى وصول الإصلاحي آبي أحمد إلى السلطة، أول رئيس وزراء إثيوبي من عرقية الأورومو.









وفي بلد مُقسم للغاية يضم أكثر من 80 مجموعة عرقية، وكثير منهم مهمشون تقليديًا من العملية السياسية، كان آبي بمثابة نسيم منعش، حيث تحرك بسرعة للإفراج عن السجناء السياسيين، وفاز بجائزة نوبل لإحلاله السلام مع إريتريا. لكن الجانب الآخر من هذه الإصلاحات كان فتح "صندوق باندورا"، من خلال السماح للعديد من التوترات العرقية التي طال أمدها بالتفاقم. (في وقت سابق من هذا العام، واجه آبي انتفاضة شعبية دموية من شعب أورومو بسبب مقتل مطرب قومي).









اشتعال فتيل الحرب

في 4 نوفمبر، شن آبي أحمد هجومًا عسكريًا في تيجراي بسبب الهجوم المزعوم لجبهة تحرير شعب تيجراي على قاعدة للجيش الفيدرالي. يُنظر إلى هذه الخطوة على نطاق واسع على أنها مكاسب لصالح التيجراي، لإجراء انتخابات إقليمية تم تأجيلها في أماكن أخرى في إثيوبيا بسبب جائحة فيروس كورونا.









منذ ذلك الحين، تصاعدت الأمور بسرعة. واتهم الجانبان بعضهما البعض بقتل مئات المدنيين، على الرغم من صعوبة التحقق من مثل هذه المزاعم مع منطقة تيجراي المحجوبة الآن تمامًا عن الإنترنت.









العواقب الوخيمة

في أقل من أسبوعين، امتد الصراع إلى ما وراء حدود إثيوبيا. خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال زعيم جبهة تحرير شعب تيجراي ديبريتسيون جبريمايكل إن التيجراي أطلقوا صواريخ على إريتريا المجاورة ردا على دعم أسمرة المزعوم لغزو الجيش الإثيوبي لتيجراي.









إذا كان هذا صحيحًا، فسيكون هناك عدوان سابقان في مواجهة عدو مشترك. يكن زعيم إريتريا أسياس أفورقي الكثير من الضغينة تجاه الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، التي كانت متورطة بشدة في حرب الحدود 1998-2000 بين إثيوبيا وإريتريا.









في غضون ذلك، أدت الأزمة بالفعل إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين الفارين من الصراع إلى السودان المجاور. إن الاقتصاد السوداني المتعثر ليس في وضع يسمح له بالتعامل مع مثل هذا التدفق الهائل للاجئين، وهي كارثة إنسانية في طور التكوين. ويأتي كل هذا في الوقت الذي توجد فيه بالفعل خلافات بين الخرطوم وأديس أبابا بشأن سد الهضة المثير للجدل والذي يخشى السودانيون من حرمان المزارعين الفقراء من موارد المياه.









إلى أين يتجه الصراع؟

مع هذه المخاطر الكبيرة، تصاعدت الحرب في تيجراي بسرعة. كلا الجانبين غير مستعدين للتراجع، ويواجه الجيش الإثيوبي في تيجراي منافسًا قويًا في المعركة لديه القليل ليخسره الآن، بعد أن توقفوا عن اتخاذ القرارات في أديس أبابا.









من غير المرجح أن يقبل آبي أحمد - الذي رفض التفاوض من أجل السلام- مزيدًا من التحدي لسلطته من تيجراي، في حين أن التيجراي قلقون من الانتقال المخطط لرئيس الوزراء من دولة فيدرالية إلى دولة وحدوية. مع تعمق الصراع، سيكون الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي في خطر (أعلى).









وبالفعل، أعلنت لجنة الطوارئ الحكومية في إثيوبيا، اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية نفذت "ضربات جوية بالغة الدقة" خارج ميكيلي، عاصمة إقليم تيجراي.









أما رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد فغرد عبر تويتر قائلا:" إن الحكومة الإثيوبية مستعدة لاستقبال وإعادة دمج إخواننا الإثيوبيين الفارين إلى البلدان المجاورة.. نحن نتعهد للمدنيين الأبرياء الذين فروا، وحماية ممتلكاتهم، وتمكين الدعم الإنساني من قبل قوة الدفاع الإثيوبية ، وضمان سلامهم عند العودة".









وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الثلاثاء أيضا، إن مهلة مدتها 3 أيام لاستسلام قوات تيجراي الخاصة والميليشيات المتحالفة معها قد انتهت، وضحا أن "بعد انتهاء هذه المهلة، سيتم تنفيذ الإجراء الحاسم الأخير لإنفاذ القانون في الأيام المقبلة"، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.







