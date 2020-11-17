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مرأة

احذر .. مرضى السكري عرضة للإصابة بهذا المرض الخطير

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 09:05 م
صدى البلد
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آلاء حسن
توصلت دراسة جديدة إلى أن العديد من الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 قد يتعرضون لخطر الإصابة بنوبة قلبية مميتة.


وفقا لجديد البحوث في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائي، الجريدة الرسمية للجمعية الأوروبية لأمراض القلب الوقائي، أن أكثر من 90٪ من الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 (T2D) هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب القاتلة أو السكتة الدماغية في غضون 10 سنوات.


ووفقا لموقع health line كانت النتيجة الأكثر لفتًا للانتباه في دراستنا أن الغالبية العظمى من المرضى (93 بالمائة) كانت لديهم مخاطر عالية أو عالية جدًا لوقوع أحداث مميتة في غضون عقد من الزمن.


قال مؤلف الدراسة الدكتور مانيل ماتا ، وهو ممارس عام في المعهد الكتالوني في كتالونيا ، إن نصف المرضى في المجموعة شديدة الخطورة ليس لديهم تاريخ من الإصابة بأمراض القلب ، مما يعني أنهم لن يتلقوا الأدوية لمنع النوبات القلبية والسكتات الدماغية.


 وقالت الصحة في سانت أدريا دي بيسوس في بيان بإسبانيا بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، الهرمون الذي يسمح بدخول السكر إلى خلاياك لتوليد الطاقة هو الأنسولين ، ويتم إنتاجه في البنكرياس.


مع داء السكري من النوع 2 ، لا تستجيب خلاياك بشكل كافٍ لمستويات الأنسولين الطبيعية هذه حالة تعرف باسم مقاومة الأنسولين .
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