عميد بنات عين شمس: التعليم خلال العام الجديد سيعتمد على تطبيق نظام «التعليم الهجين».. كيفية الدخول على نظام إدارة التعلم ومشاهدة محتويات المادة العلمية بحقوق عين شمس

- عميد بنات عين شمس: 4 خطوات للدخول لمنصة الموودل لطالبات
- كيفية الدخول على نظام إدارة التعلم ومشاهدة محتويات المادة العلمية بحقوق عين شمس
- تأسيس وحدة التعلم الإلكتروني بتجارة عين شمس
قالت الدكتورة رقية شلبي، عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إن التعليم خلال العام الجديد سيعتمد على تطبيق نظام "التعليم الهجين"، الذي يستند إلى دمج نظامي التعلم "وجهًا لوجه" و"التعلم عن بُعد"، موضحة أن الكلية استعدت لاستقبال الطلاب بالحرم الجامعي مع أول أيام الدراسة وتنفيذ قرارات وزارة التعليم العالي بالالتزام بالتعليم الهجين من داخل المنازل وتقليل عدد أيام الحضور بمقر الجامعة.
وأضافت عميدة كلية البنات، لـ "صدى البلد"، أن الكلية استعدت للعام الدراسي بتجهيز المعامل وتقوية الإنترنت بالكامل داخل الكلية، بالإضافة إلى دورات تدريبية لأساتذة الجامعة للحصول إلى أعلى النتائج بطريقة التعلم عن بُعد.
وأكدت الدكتورة رقية علي أهمية نظام موودل لسير العملية التعليمية، مشيرًا إلى خطوات الدخول إلي منصة الموودل المنصة الرسمية للتعليم الالكتروني لطالبات كلية البنات للآداب والعلوم والتربية جامعة عين شمس:
الخطوة الأولي: الدخول مباشرة لمنصة التعليم الإلكتروني الخاصة بكلية النبات عبر الرابط الالكتروني الخاص بالكلية .
الخطوة الثانية: تسجيل الدخول للمنصة بادخال اسم المستخدم وكلمة السر
الخطوة الثالثة: يجب علي الطالبة في أول دخول لها للمنصة أن تقوم بتغيير كلمة السر إلي كلمة سر جديدة من اختيارها لا يعرفها غيرها، وتقوم بحفظها في أي مكان للرجوع لها عند الحاجة.
الخطوة الرابعة: تقوم الطالبة فتح الصفحة الرئيسية ثم تختار أحد قطاعات الكلية الخاصة بها سواء (قطاع الآداب أو علوم ساعات معتمدة أو تربية) ثم تختار (الشعبة او البرنامج) ثم تختار (الفرقة أو المستوي) ثم تحدد (الفصل الدراسي) أخيرًا تحدد (المقرر) التي تريد الاطلاع علي محاضراته.
ومن جانبه قال الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس إن الكلية استعدت لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى واتخذت كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في ظل الظروف الصحية المحيطة وذلك حفاظا على صحة وسلامة ابنائنا الطلاب ووقايتهم من انتشــار فيروس كوفيد 19 وأعضاء هيئة التدريس والإداريين .
وأضاف عميد كلية الحقوق خلال تصريحاته لـ"صدي البلد" أنه تم الاعتماد علي التعليم الهجين بالكلية والذي أثبت نجاحه خلال الفترة الماضية وتقليل عدد الأيام داخل الحرم الجامعي وتقليل الأعداد داخل القاعات .
ويمكن للطلاب معرفة كيفية الدخول على نظام إدارة التعلم (موودل)، ومشاهدة محتويات المادة العلمية اضغط هنا .
كما قامت كلية التجارة جامعة عين شمس تأسيس وحدة التعلم الالكتروني بالكلية، وهي وحدة مسئولة عن إدارة المنصة الالكترونية للمقررات الدراسية للطلاب وذلك باستخدام نظام Moodle المخصص لإدارة العملية التعليمية عن بعد في المرحلة الحالية.
وأكد عميد الكلية أنه قد تم إرسال بيانات تسجيل الدخول على من Moodle على الايميلات الاكاديمية الخاصة بكم (لطلاب برنامجى الدراسة باللغة العربية واللغة الانجليزية وجار العمل على باقى البرامج)، كما هو موضح في فيديوهات الشرح التالية.
كما يمكن للطلاب الدخول على منصة Moodle من خلال الرابط التالي:
علمًا بأنه تم إعداد سلسلة من الفيديوهات التوضيحية لشرح كيفية التعامل مع منصة Moodle وفيما يلى الروابط:
الفيديو الأول: كيفية تسجيل الدخول على منصة الموودل
الفيديو الثاني: كيفية استعادة كلمة السر Password علي منصة الموودل
الفيديو الثالث: شرح الاجزاء الرئيسية بمنصة الموودل
الفيديو الرابع: كيفية الدخول على المحاضرات التفاعلية من خلال منصة الموودل