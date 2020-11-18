Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

عميد بنات عين شمس: التعليم خلال العام الجديد سيعتمد على تطبيق نظام «التعليم الهجين».. كيفية الدخول على نظام إدارة التعلم ومشاهدة محتويات المادة العلمية بحقوق عين شمس

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 06:01 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
حسام الفقي
  • عميد بنات عين شمس: 4 خطوات للدخول لمنصة الموودل لطالبات 
  • كيفية الدخول على نظام إدارة التعلم ومشاهدة محتويات المادة العلمية بحقوق عين شمس
  • تأسيس وحدة التعلم الإلكتروني بتجارة عين شمس 

قالت الدكتورة رقية شلبي، عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إن التعليم خلال العام الجديد سيعتمد على تطبيق نظام "التعليم الهجين"، الذي يستند إلى دمج نظامي التعلم "وجهًا لوجه" و"التعلم عن بُعد"، موضحة أن الكلية استعدت لاستقبال الطلاب بالحرم الجامعي مع أول أيام الدراسة وتنفيذ قرارات وزارة التعليم العالي بالالتزام بالتعليم الهجين من داخل المنازل وتقليل عدد أيام الحضور بمقر الجامعة.

وأضافت عميدة كلية البنات، لـ "صدى البلد"، أن الكلية استعدت للعام الدراسي بتجهيز المعامل وتقوية الإنترنت بالكامل داخل الكلية، بالإضافة إلى دورات تدريبية لأساتذة الجامعة للحصول إلى أعلى النتائج بطريقة التعلم عن بُعد.

وأكدت الدكتورة رقية علي أهمية نظام موودل لسير العملية التعليمية، مشيرًا إلى خطوات الدخول إلي منصة الموودل المنصة الرسمية للتعليم الالكتروني لطالبات كلية البنات للآداب والعلوم والتربية جامعة عين شمس:

الخطوة الأولي: الدخول مباشرة لمنصة التعليم الإلكتروني الخاصة بكلية النبات عبر الرابط الالكتروني الخاص بالكلية .

الخطوة الثانية: تسجيل الدخول للمنصة بادخال اسم المستخدم وكلمة السر 

الخطوة الثالثة: يجب علي الطالبة في أول دخول لها للمنصة أن تقوم بتغيير كلمة السر إلي كلمة سر جديدة من اختيارها لا يعرفها غيرها، وتقوم بحفظها في أي مكان للرجوع لها عند الحاجة.

الخطوة الرابعة: تقوم الطالبة فتح الصفحة الرئيسية ثم تختار أحد قطاعات الكلية الخاصة بها سواء (قطاع الآداب أو علوم ساعات معتمدة أو تربية) ثم تختار (الشعبة او البرنامج) ثم تختار (الفرقة أو المستوي) ثم تحدد (الفصل الدراسي) أخيرًا تحدد (المقرر) التي تريد الاطلاع علي محاضراته.

ومن جانبه قال الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس إن الكلية  استعدت لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى واتخذت  كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في ظل الظروف الصحية المحيطة وذلك حفاظا على صحة وسلامة ابنائنا الطلاب ووقايتهم من انتشــار فيروس كوفيد 19  وأعضاء هيئة التدريس والإداريين .

وأضاف عميد كلية الحقوق خلال تصريحاته لـ"صدي البلد" أنه تم الاعتماد علي التعليم الهجين بالكلية والذي أثبت نجاحه خلال الفترة الماضية وتقليل عدد الأيام داخل الحرم الجامعي وتقليل الأعداد داخل القاعات .

ويمكن للطلاب معرفة كيفية الدخول على نظام إدارة التعلم (موودل)، ومشاهدة محتويات المادة العلمية اضغط هنا .

كما قامت كلية التجارة جامعة عين شمس تأسيس وحدة التعلم الالكتروني بالكلية، وهي وحدة مسئولة عن إدارة المنصة الالكترونية للمقررات الدراسية للطلاب وذلك باستخدام نظام Moodle المخصص لإدارة العملية التعليمية عن بعد في المرحلة الحالية.

وأكد عميد الكلية أنه قد تم إرسال بيانات تسجيل الدخول على من Moodle على الايميلات الاكاديمية الخاصة بكم (لطلاب برنامجى الدراسة باللغة العربية واللغة الانجليزية وجار العمل على باقى البرامج)، كما هو موضح في فيديوهات الشرح التالية.
 
كما يمكن للطلاب  الدخول على منصة Moodle من خلال الرابط التالي:

علمًا بأنه تم إعداد سلسلة من الفيديوهات التوضيحية لشرح كيفية التعامل مع منصة Moodle وفيما يلى الروابط:

الفيديو الأول: كيفية تسجيل الدخول على منصة الموودل
الفيديو الثاني: كيفية استعادة كلمة السر Password علي منصة الموودل

الفيديو الثالث: شرح الاجزاء الرئيسية بمنصة الموودل

الفيديو الرابع: كيفية الدخول على المحاضرات التفاعلية من خلال منصة الموودل
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تنسيق الجامعات 2020 .. كلية البنات جامعة عين شمس توضح الحد الأدنى للمرحلتين الأولى والثانية .. معامل التنسيق الإلكترونى بجامعة عين شمس استقبلت 1947 طالبا بأول أيام تقليل الاغتراب

تطبيق نظام الهجين.. استعدادات حاسبات عين شمس لبدء العام الدراسي الجديد

كيفية الدخول على نظام إدارة التعلم ومشاهدة محتويات المادة العلمية بحقوق عين شمس

موعد امتحان قبول المستجدين في قسم اللغة الإنجليزية بـ آداب عين شمس... و"الحقوق" تعلن مواعيد المحاضرات في المدرج وعن بعد

ننشر مواعيد المحاضرات بالمدرج وعن بُعد بحقوق عين شمس

طلاب آداب عين شمس| كيفية الدخول على المنصة الالكترونية.. تعرف على خطوات تسجيل المقررات الدراسية بكلية الهندسة.. الاعتماد علي التعليم الهجين بـ الحقوق

ترشيحاتنا

تفاصيل آخر مكالمة بين الشهيد اللواء ياسر عصر وزوجته.. وأبناؤه في كلية الشرطة: هنكمل المشوار.. فيديو

خناقة بين لاعبة منتخب مصر للمصارعة مع مدربها تنتهي في النيابة.. فيديو

«شهيرة» تكشف سر تغيب نجلاء فتحي عن عزاء محمود ياسين

في عيد ميلادهما.. قصة حب أحمد حلمي ومنى زكي

مذبحة حدائق الأهرام.. طالب يسدد لوالدته وشقيقه عدة طعنات في الرقبة والصدر

أستاذ ويقول اللي هو عايزه.. رد غير متوقع من محمد رمضان بعد هجوم عزت العلايلي ..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنفقتها على السفر والاستمتاع.. محتالة تجمع مليون جنيه من ادعاء إصابتها بالسرطان

ضحية وجبة مدرسية.. قطعة سجق تقتل طفلة في الحضانة.. صور

في ذكرى تأسيسه.. وزير السياحة والآثار: فتح باب المتحف المصري لانطلاق الموكب العالمي لـ المومياوات الملكية قريباً.. صور