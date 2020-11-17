Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هشام الحلبي: الرئيس السيسي يهتم بمنظومة التدريب في القوات المسلحة والشرطة.. فيديو

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 10:54 م
صدى البلد
Advertisements
هاني حسين
قال اللواء طيار هشام الحلبي  المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا،  تعليقا على حضور الرئيس السيسي لكشف الهيئة لاختيار طلاب الكلية الحربية والمعاهد العسكرية، إنه  هناك اهتمام كبيرا من الرئيس السيسي بمنظومات التدريب في القوات المسلحة والشرطة.

وأضاف  هشام الحلبي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، أن  الرئيس السيسي يجري زيارات متعددة للكليات الحربية والمعاهد العسكرية وأكاديمية الشرطة.

وتابع هشام الحلبي:"  الرئيس السيسي يتابع منظومة الاختيار والانتقاء للمقاتل، ويتابع تدريب فرد القوات المسلحة على مهام متداخلة لمواجهة  كافة التهديدات والحرب اصبحت أكثر تعقيدا".

وأكمل هشام الحلبي:"  الرئيس السيسي يهتم بالتفاصيل في كل زيارة تفقدية لأي مشروع تنموي".

 وتابع هشام الحلبي:"  المتابعة المستمرة لاي مشروع تعتبر اساس النجاح، مضيفا:" الرئيس السيسي يتفقد المواقع التنفيذية على أرض الواقع للتأكد من تنفيذ المطلوب، وهذه الزيارات تعطي  دفعة معنوية للعالمين  في  المواقع الإنشائية".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

معلومات الوزراء يعقد ندوة تثقيفية بعنوان "تحرير سيناء بين الحرب والسلام"

الرئيس السيسي يشهد تخريج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية اليوم

الحلبي: منظومة الوعي بالقوات المسلحة تمارس دورها بكل دقة واحترافية

عاش عزيمة رجال الجيش المصري.. الرئيس السيسي: مصر لا تبدأ بالاعتداء على أحد.. قوة الجيش بفضل الله عظيمة.. ويؤكد : ضرورة نقل الوعي لطلاب الكليات العسكرية بأهمية الوطن وكيفية الحفاظ عليه.. فيديو

أحمد موسى: إقبال كبير من الشباب للالتحاق بالكليات العسكرية.. فيديو

مستشار ناصر العسكرية: الرئيس السيسي أكد على أهمية وعي المصريين لمواجهة الشائعات

ترشيحاتنا

كارثة جديدة.. العثور على طفل حديث الولادة أسفل عجلات سيارة

حلم لم يكتمل.. قصة حب الأميرة فريال ابنة الملك فاروق في إيطاليا.. تفاصيل

نجل شهيد حريق مترو مسرة: هكمل مشوار أبويا فى التضحيات .. شاهد

مش عارف هارجع ولا لأ.. زوجة الشهيد ياسر عصر تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته ..فيديو

أشرقت تعيد ارتداء ملابس والدتها وجدتها: شياكة وبساطة.. صور

الشناوي يتصدر تويتر بعد أسيست الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام توجو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميني تنطلق نحو المستقبل بتصميم رائع.. صور

شاهد.. الشكل المتوقع لسيارة مازدا 6 موديل 2023 الجيل القادم

نشرة المرأة والصحة .. مخاطر الولادة المبكرة.. أناقة زوجة ماجد المصري بعد الإصابة بكورونا