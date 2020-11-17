هشام الحلبي: الرئيس السيسي يهتم بمنظومة التدريب في القوات المسلحة والشرطة.. فيديو

قال اللواء طيار هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، تعليقا على حضور الرئيس السيسي لكشف الهيئة لاختيار طلاب الكلية الحربية والمعاهد العسكرية، إنه هناك اهتمام كبيرا من الرئيس السيسي بمنظومات التدريب في القوات المسلحة والشرطة.





وأضاف هشام الحلبي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي يجري زيارات متعددة للكليات الحربية والمعاهد العسكرية وأكاديمية الشرطة.





وتابع هشام الحلبي:" الرئيس السيسي يتابع منظومة الاختيار والانتقاء للمقاتل، ويتابع تدريب فرد القوات المسلحة على مهام متداخلة لمواجهة كافة التهديدات والحرب اصبحت أكثر تعقيدا".





وأكمل هشام الحلبي:" الرئيس السيسي يهتم بالتفاصيل في كل زيارة تفقدية لأي مشروع تنموي".



