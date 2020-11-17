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محافظات

مياه الفيوم: بحث 35 شكوى في لقاء خدمة المواطنين .. شاهد

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 10:54 م
لقاء خدمة المواطنين
لقاء خدمة المواطنين
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الفيوم - نبيل أبو السعود
ترأس المهندس عادل عبدالمنعم رئيس القطاع التجارى، بـشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، الاجتماع الاسبوعى لخدمة المواطنين والذى تم عقده بمحطة تنقية مياه الشرب بقحافة.


أكد المهندس عادل عبد المنعم انه تم بحث ٣٥ شكوى متنوعة للمواطنين حيث تم تحويل ٢٧ حالة غير قادرة علي دفع قيمة مقايسات المياه للجمعيات الأهلية الموقعة مع الشركة بروتوكولا بخصوص هذا الشأن.


وذلك لمعاينتها للوقوف على استحقاق الحالة لتركيب الوصلة والدفع نيابة عنها من عدمه كما تم بحث شكوى واحدة تخص الصرف الصحى وبحث ٣ شكاوى تخص قطاع المياه و٤ شكاوى منهم ٢ للرقابة والمتابعة و٢ للقطاع التجارى.




من جانب آخر قام وفد من الإدارة العامة لصحة البيئة بوزارة الصحة ومشاركة القسم الوقائي بالمديرية قسم صحة البيئة ، بزيارة الى محافظة الفيوم، بناء على توجيهات الدكتورة أميمة محمد عباس وكيل وزارة الصحة بالفيوم .


وذلك فى إطار الارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للمواطن، والحفاظ على الصحة العامة، وتحت اشراف الدكتور عماد الدين حسن زكى مدير عام الشئون الوقائية بالفيوم. 


وضم الوفد، كلا من  إسلام إبراهيم محمد و سيد الشناوى ، مراقب أول صحة البيئة بالمديرية و محمود فرحات ، مراقب صحة البيئة والصحة المهنية بالمديرية ومحمد محمود ، مراقب صحة بندر الفيوم خامس .


ومرَّ الوفد على إدارة بندرالفيوم الصحية، ثم التوجه إلى محطة مياه الشرب بقحافة الجديدة، ببندر الفيوم، ومتابعة مراحل تنقية وترشيح مياه الشرب بها ، وقياس نسبة الكلور لطرد مياه المحطة . 

مياه الفيوم: بحث 35 شكوى في لقاء خدمة المواطنين .. شاهد
مياه الفيوم: بحث 35 شكوى في لقاء خدمة المواطنين .. شاهد
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