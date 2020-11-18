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تعليم

لطلاب آداب القاهرة.. تعرف على الخدمات المتاحة التي تقدمها رعاية شباب الكلية

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 03:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
أعلنت رعاية الشباب بكلية الآداب جامعة القاهرة، ‎تقديم خدمات متكاملة إلكترونيًا، وذلك لجميع طلاب الكلية تماشيًا مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

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‎كما نوهت الكلية عن طريقة التسجيل للخدمات عن طريق الرابط التالى :


وتشمل الصفحة الإلكترونية لإدارة رعاية الشباب على :

-تسجيل الطلاب فى إحدى لجان إدارة رعاية الشباب 
-تسجيل الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة 
-تسجيل الطلاب فى مشروع الموهوبين 
-تسجيل شكوى أو مقترح لتحسين الخدمة 

‎كان الدكتور جمال الشاذلي، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، صرح بأنه سيتم تفعيل نظام التعليم الهجين بالكلية في العام الجامعي الجديد، نظرًا للظروف الصحية الراهنة في ظل تفشي فيروس كورونا. 

‎وذلك لجعل  50% من المحاضرات أونلاين و50% في مقر الكلية، ويكون عدد الأيام المقررة للحضور بمقر الكلية من يومين إلى 3 أيام.

وأوضح "الشاذلي" أنه سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات مراعاة للإجراءات الاحترازية المتبعة وتقليل الأعداء، والتأكيد على الحضور بالكمامات ، وتعقيم قاعات المحاضرات وأماكن تردد الطلاب، حفاظًا على سلامتهم من انتقال فيروس كورونا.
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