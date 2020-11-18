لطلاب آداب القاهرة.. تعرف على الخدمات المتاحة التي تقدمها رعاية شباب الكلية

أعلنت رعاية الشباب بكلية الآداب جامعة القاهرة، تقديم خدمات متكاملة إلكترونيًا، وذلك لجميع طلاب الكلية تماشيًا مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.
اقرأ أيضًا:
كما نوهت الكلية عن طريقة التسجيل للخدمات عن طريق الرابط التالى :
وتشمل الصفحة الإلكترونية لإدارة رعاية الشباب على :
-تسجيل الطلاب فى إحدى لجان إدارة رعاية الشباب
-تسجيل الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة
-تسجيل الطلاب فى مشروع الموهوبين
-تسجيل شكوى أو مقترح لتحسين الخدمة
كان الدكتور جمال الشاذلي، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، صرح بأنه سيتم تفعيل نظام التعليم الهجين بالكلية في العام الجامعي الجديد، نظرًا للظروف الصحية الراهنة في ظل تفشي فيروس كورونا.
وذلك لجعل 50% من المحاضرات أونلاين و50% في مقر الكلية، ويكون عدد الأيام المقررة للحضور بمقر الكلية من يومين إلى 3 أيام.
وأوضح "الشاذلي" أنه سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات مراعاة للإجراءات الاحترازية المتبعة وتقليل الأعداء، والتأكيد على الحضور بالكمامات ، وتعقيم قاعات المحاضرات وأماكن تردد الطلاب، حفاظًا على سلامتهم من انتقال فيروس كورونا.