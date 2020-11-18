لطلاب آداب القاهرة.. تعرف على الخدمات المتاحة التي تقدمها رعاية شباب الكلية

‎تقديم خدمات متكاملة إلكترونيًا، وذلك لجميع طلاب الكلية تماشيًا مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية. أعلنت رعاية الشباب بكلية الآداب جامعة القاهرة





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‎كما نوهت الكلية عن طريقة التسجيل للخدمات عن طريق الرابط التالى :









وتشمل الصفحة الإلكترونية لإدارة رعاية الشباب على :





-تسجيل الطلاب فى إحدى لجان إدارة رعاية الشباب

-تسجيل الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

-تسجيل الطلاب فى مشروع الموهوبين

-تسجيل شكوى أو مقترح لتحسين الخدمة





‎كان الدكتور جمال الشاذلي، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، صرح بأنه سيتم تفعيل نظام التعليم الهجين بالكلية في العام الجامعي الجديد، نظرًا للظروف الصحية الراهنة في ظل تفشي فيروس كورونا.





‎وذلك لجعل 50% من المحاضرات أونلاين و50% في مقر الكلية، ويكون عدد الأيام المقررة للحضور بمقر الكلية من يومين إلى 3 أيام.



