نوفاك: قيود كورونا الجديدة تأثيرها أقل على طلب النفط

قال و زير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، إن القيود الجديدة نتيجة تفشي جائحة كورونا لها تأثير أقل على الطلب على النفط، مما كانت عليه في الموجة الأولى من الوباء.





وقال نوفاك: "من الضروري مواصلة الوفاء بالالتزامات التي قطعناها على أنفسنا، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها اليوم، وعدم اليقين المستمر والمناخ الحالي خلال الشتاء".





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وأضاف نوفاك: "في مثل هذه الظروف الصعبة ، تتمثل مهمتنا الرئيسية في حساب جميع العوامل المحتملة وعدم اليقين ووضع توصيات موضوعية لضمان توازن السوق".



