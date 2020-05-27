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اقتصاد

«نوفاك» يبحث تمديد خفض إنتاج النفط مع الشركات الروسية

الأربعاء 27/مايو/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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رويترز

أبلغت مصادر مطلعة "رويترز" أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك سيجتمع مع شركات النفط الرئيسية لبحث سير تطبيق تخفيضات إنتاج الخام العالمية والتمديد المحتمل لمستويات التقليص الحالية بعد يونيو .

الاجتماع المقرر الثلاثاء مؤشر جديد على التزام موسكو بدعم أي خطوات مشتركة جديدة لتحقيق الاستقرار بأسواق النفط ما اقتضت الضرورة، بعد أن قلصت إنتاجها لما يقرب من المستوى المستهدف له بموجب الاتفاق العالمي.

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كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجو نفط كبار آخرون من بينهم روسيا، في إطار مجموعة أوبك+، اتفقوا الشهر الماضي على خفض الإنتاج نحو عشرة ملايين برميل يوميا في مايو أيار ويونيو حزيران من أجل دعم الأسعار والطلب، الذي عصفت به جائحة فيروس كورونا.

وكانت مصادر قالت في وقت سابق هذا الشهر إن أوبك+ تريد الإبقاء على تخفيضات إنتاج النفط القائمة بعد يونيو حزيران، عندما تعقد المجموعة اجتماعها القادم والذي من المقرر بعده تقليص التخفيضات الحالية إلى ثمانية ملايين برميل يوميا حتى ديسمبر كانون الأول.

وقال أحد المصادر إن نوفاك سيرأس اجتماعا مع الشركات عبر الإنترنت. ولم ترد وزارة الطاقة الروسية حتى الآن على طلب للتعقيب.

وقال مصدر آخر مطلع على تفاصيل الاجتماع ”إمكانية تمديد الحصص القائمة لما بعد يونيو من المتوقع مناقشتها. فترة التمديد ستكون محل نقاش أيضا.“

كان نوفاك قال يوم الاثنين إنه يتوقع توازن العرض والطلب في أسواق النفط العالمية خلال الشهرين القادمين.

خام برنت متداول عند حوالي 36 دولارا للبرميل حاليا، لكن الأسعار انخفضت بما يصل إلى 65.6 بالمئة في الربع الأول من السنة في ظل تهاوي الطلب العالمي على النفط نحو 30 بالمئة بسبب الأزمة التي كبحت حركة السفر والنشاط الاقتصادي.

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