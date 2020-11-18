أبرز الأعمال الدرامية.. عرض مسلسل أريد رجلاً الليلة على MBC Masr 2

تواصل شبكة قنوات MBC مصر، عرض أبرز الأعمال الدرامية، حيث تعرض قناة MBC مصر2، في العاشرة مساءً يومياً، المسلسل الاجتماعي "أريد رجلًا"، والذي يُشارك في بطولته نُخبه كبيرة من النجوم. إياد نصار، ومريم حسن، وأحمد عبدالعزيز، وظافر العابدين، ودينا فؤاد، وميار الغيطي، ولقاء سويدان، ورجاء الجداوي، وميرنا المهندس، وسهر الصايغ، ومحمد التاجي.





والمسلسل مأخوذ عن رواية بذات الاسم للكاتبة نور عبد المجيد وأعد له السيناريو والحوار الكاتبة شهيرة سلام، وأخرجه كل من بتول عرفة ومحمد مصطفي، وقام بغناء شارة المسلسل الفنان وائل جسار من كلمات أيمن بهجت قمر.



تدور أحداث مسلسل "اريد رجلًا"، في قالب درامي إجتماعي ويُناقش مفهوم إنجاب الذكور في المجتمعات العربية ويتناول مشاعر المرأة وأفكارها ومدى احتياج المرأة للرجل والصراع المستمر بين الحب والكرامة، فبعد أن يرُزق القاضي "سليم" بابنتين من زوجته "أمينة" يحذرهما الأطباء من الإنجاب مجددًا بسبب خطورة ذلك على صحة "أمينة".



وتبدأ الأم الصعيدية "يامنة" فى الضغط على ابنها ليتزوج من امرأة أخري لينجب ابنًا يحمل اسم أباه، وتتوعده بغضبها عليه في حال امتناعه عن ذلك. ويخضع "سليم" لإلحاح الأم على الرغم من الحب الكبير بينه وبين زوجته "أمينة" ويتزوج سرًا من شابة فقيرة من اختيار والدته تعيش في الصعيد، وتعلم "أمينة" بهذا الزواج وتقرر الانتقام لكرامتها، وتتوالي الأحداث بمُفاجآت كثيرة وغير متوقعه.

يُعرض مسلسل "اريد رجلًا" على " MBCمصر2" يوميًا من الأحد للخميس، الساعة 5:00 مساءً، ويُبدأ عرضه الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الساعة 5:00 مساءً.