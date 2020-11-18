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فن

شهيرة تكشف دور أحمد زكي في ارتباطها بالراحل محمود ياسين

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 04:34 ص
محمود ياسين وشهيرة
محمود ياسين وشهيرة وأحمد زكي
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سعيد فراج - محمد نحلة
قالت الفنانة شهيرة إن محمود ياسين "جرى وراها علشان يرتبط بيها" وأنها كانت لا تفكر في الزواج والارتباط. 

وأضافت "شهيرة" خلال لقائها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على قناة الحياة ، أنها ارتبطت في سن مبكرة وكانت تفكر في مشوارها الفني فقط .

ونوّهت شهيرة إلى أن النجم الراحل أحمد زكي من أقرب الأصدقاء لها، وتحدثت معه، وأخبرته أن محمود ياسين يريد الارتباط بي، فقال: «لده شخص محترم، وإن كان يريد الزواج؛ وافقي، وغير ذلك لا». 

وأشارت "شهيرة" إلى أن أحمد زكى ذهب من ورايا المسرح لمحمود ياسين وقاله شهيرة دى بنت بلدى من الزقازيق وهي السبب في إنى أدخل معهد التمثيل ولو انت بتحبها بجد أتقدم لها.

وغيب الموت الفنان محمود ياسين، يوم الأربعاء 14 أكتوبر  بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء في السينما او التلفزيون والمسرح.
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