انتشار الكلاب الضالة كابوس يطارد سكان رأس البر

اشتكى سكان مدينة رأس البر بمحافظة دمياط ، فى رسالة الى خدمة شكاوى “بين الناس” بموقع “صدى البلد”؛ متضررين من انتشار الكلاب الضالة، وبخاصة المنطقة الأولى والامتداد العمرانى.





يقول محمد إمام : احد سكان رأس البر ان الكلاب الضالة منتشرة بكثرة وتهدد حياة السكان ، وهناك خطورة بالغة علي الأطفال وخاصة وأن انتشار الكلاب الضالة أدي إلي استفحال المشكلة التي باتت تهدد المارة والأطفال وكبار السن علي وجه خاص.

وأضاف: ان الكلاب الضالة تنتشر بصورة كبيرة و تتجمع حول أماكن تجمعات القمامة وتهدد الأطفال وخاصة في منطقة الامتداد العمراني وأن هذه الظاهرة أصبحت تؤرق سكان المدينة.





وناشد المسئولين، القضاء على الكلاب الضالة ، والتي تتكاثر بسرعة ومنها كلاب مسعورة ، وتسبب الذعر للاهالى على مدار اليوم .

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