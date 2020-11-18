انتشار الكلاب الضالة كابوس يطارد سكان رأس البر

اشتكى سكان مدينة رأس البر بمحافظة دمياط ، فى رسالة الى خدمة شكاوى “بين الناس” بموقع “صدى البلد”؛ متضررين من انتشار الكلاب الضالة، وبخاصة المنطقة الأولى والامتداد العمرانى.
يقول محمد إمام : احد سكان رأس البر ان الكلاب الضالة منتشرة بكثرة وتهدد حياة السكان ، وهناك خطورة بالغة علي الأطفال وخاصة وأن انتشار الكلاب الضالة أدي إلي استفحال المشكلة التي باتت تهدد المارة والأطفال وكبار السن علي وجه خاص.
وأضاف: ان الكلاب الضالة تنتشر بصورة كبيرة و تتجمع حول أماكن تجمعات القمامة وتهدد الأطفال وخاصة في منطقة الامتداد العمراني وأن هذه الظاهرة أصبحت تؤرق سكان المدينة.
وناشد المسئولين، القضاء على الكلاب الضالة، والتي تتكاثر بسرعة ومنها كلاب مسعورة ، وتسبب الذعر للاهالى على مدار اليوم .
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