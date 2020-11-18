مصطفى يونس: أحمد الشيخ مفيد للأهلي أكثر من محمد فاروق

قال مصطفى يونس، لاعب الأهلي السابق، إن أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي الحالي أهم من محمد فاروق لاعب بيراميدز من الناحية الفنية.

وأضاف "يونس" في تصريحاته ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc مصر، أنه لا يوافق على رحيل أحمد الشيخ إلى بيراميدز مقابل انتقال أو عودة محمد فاروق للأهلي، مؤكدًا أن تواجد الشيخ في الأهلي مفيد للفريق أكثر من محمد فاروق.

تمسك أحمد الشيخ جناح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بالرحيل إلى بيراميدز، رغم طلب لجنة التخطيط للكرة تأجيل الموقف لما بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر له 27 نوفمبر الجاري، وواصل أحمد الشيخ ضغوطه للسماح له بالرحيل إلى بيراميدز خاصة مع موافقة جنوب الأفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني علي منحة الفرصة لمغادرة القلعة الحمراء.





وترفض إدارة الأهلي حتي الآن فكرة التعاون مع بيراميدز في أي شيء بسبب ما يقوم به ممدوح عيد المدير التنفيذي للفريق السماوي الذي يترصد كل الصفقات الحمراء ويصر على التفاوض مع لاعبي فريق الأهلي وآخرها التفاوض مع محمد شريف وناصر ماهر وعمار حمدي رغم معرفة الجميع بأنهم مرتبطون بعقود طويلة وممتدة لسنوات مع القلعة الحمراء.



