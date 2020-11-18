واشنطن تعتمد أول جهاز منزلي لفحص الإصابة بـ فيروس كورونا

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة على أول جهاز يسمح بالاختبار الذاتي لفيروس كورونا "كوفيد-19" في المنزل.





وأصدرت الهيئة الأمريكية تفويضا طارئا يسمح باستخدام جهاز تشخيص واختبار حالات كورونا في المنزل والذي يظهر نتائج الفحص في 30 دقيقة فقط.





وأوضحت أن مجموعة الاختبار للاستخدام المنزلي Lucira يتم توفيرها بموجب نصيحة الأطباء، وتستخدم مرة واحدة فقط





يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، وسط أنباء عن لقاحات واعدة بفعالية تتجاوز 90%.



