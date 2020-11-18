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أخبار العالم

الإفطار العائم.. روان بن حسين تقضي إجازتها في جزر المالديف.. صور

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 06:35 ص
روان بن حسين
روان بن حسين
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محمد بدران
نشرت نجمة السوشيال ميديا الكويتية روان بن حسين، صورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت روان بن حسين، فى جزر المالديف بإطلالة جذابة في البحر وهى تقضى إجازة الصيف وعلقت "الإفطار في السرير هو العام الماضي، أفتقد لتناول الإفطار العائم في المسبح، الفطور العائم في المالديف 🌴 منو ودها تجربه؟ 😍"

يذكر أن روان بن حسين عارضة أزياء كويتية، ولدت في 30 ديسمبر عام 1996، وحصدت الكثير من الشهرة في عمر صغير.

وتواجه عارضة الأزياء والبلوجر الكويتية روان بن حسين الشهيرة بـ  "بروك شيلدز الكويت"، امكانية الاعتقال بعد تغيبها في المثول أمام المحكمة في قضية الاعتداء على زوجها السابق.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، اتُهمت البلوجر الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي روان بن حسين، 23 عامًا، والتي لديها خمسة ملايين متابع على إنستجرام، بمهاجمة طليقها محمد يوسف ميجاريف في هايد بارك بلندن في يونيو الماضي.

وبحسب القضية، كانت قد أضرت بقميص رجل الأعمال الليبي قيمته 200 جنيه إسترليني، وكان من المقرر أن تمثل روان، الحاصلة على شهادة في القانون من جامعة كينجز كوليدج لندن، أمام محكمة وستمنستر الابتدائية بتهمة الاعتداء بالضرب والإضرار الجنائي. 

ولكن تم إخبار القضاة أنها لم تتمكن من الحضور لأنها كانت تحضر في محكمة الأسرة في دبي، وأصدر رئيس مجلس الإدارة ديان لينان مذكرة توقيف لدراستها للقانون.

كانت روان التي تعيش في فيتزروفيا، وسط لندن ، تعمل أيضًا على الحصول على رخصة طيارها الخاص من أكاديمية أكسفورد للطيران.

وفي مقابلة عام 2018 ، قالت بن حسين إن إحدى المجلات أطلقت عليها لقب "Brooke Shields of Kuwait '' أثناء إقامتها في لوس أنجلوس، قالت عن شعبيتها على إستجرام: "لدي الكثير من المتابعين لأن لدي أسلوب حياة ممتع.. أعمل في كلية الحقوق بدوام كامل والطيران بدوام جزئي".

وتابعت في المقابلة: "بالنسبة لي ، التعليم يأتي أولًا، سواء كان لديك الكثير من المال أم لا ، فأنت لا شيء بدون تعليم، طوال حياتي عملت كثيرًا للحصول على درجات جيدة في المدرسة الثانوية للمجيء إلى لندن والدراسة".

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