Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد غياب راموس.. فاران يثير الرعب في صفوف ريال مدريد

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:31 ص
فاران
فاران
Advertisements
مجدي سلامة
يعيش نادي ريال مدريد أوقاتًا صعبة، بعدما تلقى خبرين صادمين، بإصابة كل من النجمين سيرجيو راموس مع منتخب إسبانيا، ورافاييل فاران مع المنتخب الفرنسي.

ويقدم نادي ريال مدريد مستويات متواضعة ، تحت قيادة المدير الفني زين الدين زيدان، خاصة مع السقوط المذل ضد فالنسيا، في آخر مبارياته بالليجا الإسبانية، بأربعة أهداف مقابل هدف، لذا يتعين عليه الاستفاقة أمام فياريال، الأحد القادم.

وغادر راموس ملعب مباراة إسبانيا ضد ألمانيا في الدقيقة 43، مصابًا، حيث اضطر المدير الفني لويس إنريكي إلى استبداله، إذ اشتكى من آلام عضلية.

وحسب صحيفة ماركا الإسبانية تعليقًا على طبيعة إصابة راموس، حيث أكدت أنه يشعر بآلام في عضلة الفخذ الأيمن، بينما يخضع صباح غد الأربعاء إلى فحوصات طبية متقدمة.

ولم يكن راموس الوحيد المصاب من صفوف الريال، حيث شدد المدير الفني ديديه ديشامب، مدرب فرنسا، على أن سبب استبدال فاران، يعود إلى شعوره بانزعاجات عضلية.

وكشفت ماركا أنه لم يتم توضيح طبيعة إصابة فاران، لكن ريال مدريد يأمل لحاقه بمواجهة فياريال المرتقبة يوم الأحد القام ضمن منافسات الدوري الإسباني.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إصابة نجم ريال مدريد قبل مواجهة ريال سوسيداد بالدوري الإسباني

قائمة ريال مدريد لملاقاة بلد الوليد في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني.. ريال مدريد يتقدم على ليفانتي بهدف نظيف في الشوط الأول

سيرجيو راموس يغيب عن ريال مدريد فى مواجهة شاختار بدوري أبطال أوروبا

إعلان قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو

تشكيل ريال مدريد ضد مونشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا

ترشيحاتنا

شاهد.. أول منصة إلكترونية لبيع قطع غيار السيارات أونلاين

بشرى سارة من الصين بشأن لقاح سينوفاك

لعدم زيادة راتبه.. شاهد لحظة انتقام عامل من مديره بتحطيم سيارته الـ رينج روفر

طريقة عمل رغيف خبز للإفطار

تفاصيل ليالي سفاح الجيزة داخل قسم الهرم.. ٩ أيام متواصلة من الاعترافات.. وزوجة المتهم المخدوعة: مبيفوتش فرض.. صور

علاج الاكتئاب والقلق والخوف بالقرآن.. سورة وأدعية تشرح الصدر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار نيسان 2020- 2021 الرسمية لشهر نوفمبر في مصر

فيديو يرصد واقعة اعتداء 4 نساء على راكبة دراجة وسحلها في بريطانيا

أنفقتها على السفر والاستمتاع.. محتالة تجمع مليون جنيه من ادعاء إصابتها بالسرطان