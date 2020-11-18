بعد غياب راموس.. فاران يثير الرعب في صفوف ريال مدريد

يعيش نادي ريال مدريد أوقاتًا صعبة، بعدما تلقى خبرين صادمين، بإصابة كل من النجمين سيرجيو راموس مع منتخب إسبانيا، ورافاييل فاران مع المنتخب الفرنسي.





ويقدم نادي ريال مدريد مستويات متواضعة ، تحت قيادة المدير الفني زين الدين زيدان، خاصة مع السقوط المذل ضد فالنسيا، في آخر مبارياته بالليجا الإسبانية، بأربعة أهداف مقابل هدف، لذا يتعين عليه الاستفاقة أمام فياريال، الأحد القادم.





وغادر راموس ملعب مباراة إسبانيا ضد ألمانيا في الدقيقة 43، مصابًا، حيث اضطر المدير الفني لويس إنريكي إلى استبداله، إذ اشتكى من آلام عضلية.





وحسب صحيفة ماركا الإسبانية تعليقًا على طبيعة إصابة راموس، حيث أكدت أنه يشعر بآلام في عضلة الفخذ الأيمن، بينما يخضع صباح غد الأربعاء إلى فحوصات طبية متقدمة.





ولم يكن راموس الوحيد المصاب من صفوف الريال، حيث شدد المدير الفني ديديه ديشامب، مدرب فرنسا، على أن سبب استبدال فاران، يعود إلى شعوره بانزعاجات عضلية.





وكشفت ماركا أنه لم يتم توضيح طبيعة إصابة فاران، لكن ريال مدريد يأمل لحاقه بمواجهة فياريال المرتقبة يوم الأحد القام ضمن منافسات الدوري الإسباني.