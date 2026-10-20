الجمعة.. حفل زفاف مصطفى شوبير وغياب مؤكد عن مباراة كيتارا

أكد الإعلامي عبدالناصر زيدان، أن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، قرر استبعاد مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق، من مباراة العودة أمام كيتارا الأوغندي، المقرر إقامتها يوم 25 أكتوبر الجاري.

مصطفي شوبير

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" المذاع على قناة Modern MTI: "الحسين عموتة قرر استبعاد مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق من مباراة العودة ضد كيتارا الأوغندي يوم 25 أكتوبر".

وأضاف: "شوبير سيقيم حفل زفافه يوم الجمعة المقبل الموافق 23 أكتوبر، أي قبل المباراة بيومين، والجهاز الفني قرر منحه راحة من المباراة".

وتابع: "محمد الشناوي سيحرس مرمى الفريق في مباراة العودة بالكونفدرالية".

واختتم عبدالناصر زيدان تصريحاته قائلًا: "هناك تفكير في إعادة مصطفى شوبير لحراسة مرمى الفريق في مباراة القناة بالدوري يوم الأربعاء المقبل، ويحصل بعدها على راحة بسبب الاستعداد لحفل زفافه".