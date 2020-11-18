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أخبار البلد

القوى العاملة: تحصيل 36 ألف جنيه مستحقات ورثة متوفى في بالسعودية

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:08 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح فى تحصيل المستحقات المالية لورثة المتوفى "يحيى.ز.ح.أ" بقيمة 8844 ريالا سعوديا، بما يوازي 36 ألفًا و 967 جنيها مصريا تقريبا. 

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة ، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مستحقات ورثة المتوفى"يحيى.ز.ح.أ" لحصولهم على مستحقاته المالية.

وأشار الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض فى تقريره للوزير إلى أن المتوفى كان يعمل لدى إحدى شركات البناء  والمقاولات بالدمام، وتم التواصل مع إدارة الشركة ومدير الموارد البشرية للمجموعة  للحصول على كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالمتوفى وتحصيل مستحقاتها وايداعها لحساب ورثة المصريين المتوفين التابع للسفارة  بعد دفن الجثمان بالمملكة العربية السعودية وذلك بناءا على رغبة ذويه.

ولفت الملحق العمالي إلي  أن الشركة  قامت بإفادتنا بالأوراق الخاصة بتحويل مبلغ  8844 ريالا سعوديا إلى حساب ورثة المصريين المتوفين التابع للسفارة المصرية ، وجارى ارسال المستحقات وأخطار ورثة المتوفى لاستلامها من بنك ناصر الاجتماعي  فى مصر.

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