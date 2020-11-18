شوبير يحسم الجدل بشأن مشاركة علي معلول وأيمن أشرف أمام الزمالك

حسم الإعلامي أحمد شوبير الجدل بشأن مشاركة ثنائي الأهلي علي معلول وأيمن أشرف، أمام الزمالك، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر له 27 نوفمبر الجاري.
وقال أحمد شوبير، عبر برنامجه الإذاعي: "علي معلول تعرض لإصابة مع منتخب تونس أمام تنزانيا، أمس، الأربعاء، لكنه استكمل المباراة بشكل طبيعي، وجاهز لمباراة الزمالك".
وأضاف شوبير: "أيمن أشرف لا يعاني من أي إصابة مثلما أكد حسام البدري، وجاهز للمشاركة في التدريبات من الغد".
وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ مسابقة دوري أبطال أفريقيا، التي سيلتقي فيها الأهلي مع الزمالك في نهائي البطولة.
وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد 5 - 1 ذهاب وإيابا، بينما صعد الزمالك بعد تغلبه على الرجاء 4 - 1 بمجموع مباراتي الدور نصف النهائي.
ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بـ دوري أبطال أفريقيا على مر التاريخ برصيد 8 ألقاب، ويليله الزمالك ومازيمي الكونغولي بـ 5 ألقاب لكل منهما.