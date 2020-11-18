محافظ الشرقية يشدد على تواجد كل مسئول تنفيذي في الشارع والالتحام بالمواطنين

بدأ المحافظ الاجتماع بالتأكيد على الإهتمام بأعمال النظافة وتكثيف ورديات العمل على مدار اليوم لرفع أكوام القمامة المتراكمة أولًا بأول من الشوارع والميادين الرئيسية وعلى جابني الطرق وعدم السماح بتواجدها لفترات طويلة حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، وذلك بعد أن تلاحظ له في طريقه لمركز الحسينية تراكمات القمامه علي جانبي الطرق وخاصة في نطاق الوحدة المحلية بسعود وقال المحافظ إن أحد أهم معايير تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية القروية هو مدى نجاحهم في تحسين منظومة النظافة بنطاق وحداتهم المحلية قائلًا : اللي مش قادر يشتغل معانا يقدم اعتذار ويتنحي عن العمل ويترك المكان لغيره ، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تقاعس أو إهمال في العمل.





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كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية لإسراع الخطى في الانتهاء من ملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين وضع أراضي أملاك الدولة وتشجيع المواطنين المخالفين على التقدم للتصالح وتقنين أوضاعهم طبقًا للقانون والاستفادة من حزمة التخفيضات والتيسيرات التي قدمتها المحافظة لتخفيف العبء على كاهلهم ومراعاة للبعد الاجتماعي لهم، مؤكدًا لن أترك هذا العام ينقضي بدون استرداد وتقنين وضع المتعديين على أراضي أملاك الدولة.





وخلال الإجتماع قال المحافظ لن أسمح بأي حالة تعدي على الأرض الزراعية باعتبارها تمثل قضية أمن قومي وغذائي للمواطنين ، مؤكدًا أن وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة تقوم برصد أي مخالفات للبناء العشوائي أو التعدي على الرقعة الزراعية، وقال المحافظ أنه سيتم إحالة كل من يثبت تورطه أو تقاعسه في الحفاظ على الرقعة الزراعية إلى جهات التحقيق لإتخاذ اللازم حياله طبقًا للقانون.





شدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور أقسام الإيرادات والإشغالات بكل مركز ومدينة وحي لتحصيل المستحقات المتأخره لدى المحافظة وتعظيم الإيرادات والإستفادة منها في إقامة مشروعات تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.





أكد محافظ الشرقية على ضرورة تواجد كل مسئول تنفيذي في الشارع والإلتحام بالمواطنين والإستماع لمشاكلهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها فورًا ، وكذلك المتابعة المستمرة لنسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية لدفع عجلة العمل بها والإنتهاء منها طبقًا للمواعيد المحددة.