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فن

بعد حلق لحيته.. آسر ياسين يسخر من أحمد حاتم

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 12:40 م
صدى البلد
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منار نور
سخر آسر ياسين من الشبه بينه وبين الفنان أحمد حاتم بعد حلق لحيته، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر". 

ونشر آسر ياسين صورة له عبر "تويتر" وصورة أخرى للفنان أحمد حاتم، وعلق علي الصور قائلا: "بس أنا لو ربيت دقني مش هبقي شبه أحمد حاتم". 

يشار إلى أن آسر ياسين شارك في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل بـ 100 وش مع نيللي كريم والذي حقق نجاحا كبيرا وصنف ضمن أفضل 5 مسلسلات في رمضان 2020.


ويذكر أن مسلسل بـ "100 وش" بطولة نيللى كريم، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.


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