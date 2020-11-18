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أخبار البلد

فيديو ..معلومات مجلس الوزراء: نجاح مصر في تحسين متغيرات اقتصادها الكلي

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 05:20 م
رئيس الوزارء
رئيس الوزارء
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محمود مطاوع
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو على الصفحة الرسمية للمركز على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تناول تقرير "مرصد الاقتصاد المصري" الصادر عن مجموعة البنك الدولي؛ حيث أشاد التقرير بنجاح مصر في تحسين متغيرات اقتصادها الكلي؛ وذلك بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال إعادة هيكلة السياسات المالية والنقدية للدولة، مع الأخذ في الاعتبار الطبقات الأكثر  احتياجًا في المجتمع.

وأوضح التقرير أن هذا النجاح ظهر جليًّا في تحسُن حسابات المالية العامة والحسابات الخارجية في السنة المالية 2019/2018.

وقد صرح المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي " مارينا ويس" بأن "مصر نجحت، على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، في الحفاظ على ثبات الأداء الاقتصادي خلال 2020".
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