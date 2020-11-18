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الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات المرتبطة بإيران.. فيديو

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 05:34 م
الخزانة الأمريكية
الخزانة الأمريكية
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محمود محسن
أذاعت فضائية اكسترا نيوز نبأ عاجلاً خاصاً بفرض الخزانة الأمريكية عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات المرتبطة بإيران. 

وأعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، أنها ستفرض عقوبات على العديد من الأفراد والكيانات المرتبطة بإيران، بما في ذلك بعض الكيانات الموجودة في الصين، في أحدث تحرك لإدارة ترامب لزيادة الضغط على طهران قبل أقل من أسبوع من انتخابات 3 نوفمبر.

وقالت الوزارة، إنها العقوبات استهدفت قطاع النفط في إيران بضم وزير النفط و7 أفراد آخرين و10 كيانات إلى قائمة العقوبات، وتابعت: "تصنف واشنطن وزارة النفط الإيرانية، والشركة الوطنية الإيرانية للنفط.

وشركة الناقلات الإيرانية الوطنية ضمن قائمة العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وذلك لتمويلهم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني".
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