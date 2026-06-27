برلمانية: تأهل المنتخب الوطني لدور الـ32 إنجاز تاريخي يُسعد كل المصريين

تقدمت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، بخالص التهنئة إلى منتخب مصر الوطني، قيادةً وجهازًا فنيًا ولاعبين، بمناسبة التأهل المستحق إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل الرياضة المصرية.



وأكدت النائبة أن هذا التأهل يعكس روح الإصرار والعزيمة التي تحلى بها لاعبو المنتخب طوال مشوار البطولة، مشيدةً بالأداء المشرف الذي قدمه الفريق، والذي أسعد ملايين المصريين في الداخل والخارج، وأعاد التأكيد على قدرة الكرة المصرية على المنافسة في أكبر المحافل الدولية.

الجماهير المصرية الداعم الأكبر للمنتخب



وأضافت أن الجماهير المصرية كانت وما زالت الداعم الأكبر للمنتخب، وأن هذا الإنجاز يُجسد حالة الالتفاف الوطني خلف ممثل مصر في البطولة، معربةً عن ثقتها في قدرة الفراعنة على مواصلة المشوار وتحقيق نتائج تليق باسم ومكانة مصر.



واختتمت النائبة عبير عطاالله، بتمنياتها بالتوفيق لمنتخب مصر في المواجهات المقبلة، مؤكدةً أن الشعب المصري يقف بكل قوة خلف لاعبيه لتحقيق إنجاز تاريخي جديد يُسعد كل المصريين.