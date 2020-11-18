الأمير هاري في أحدث ظهور له يدعم الجيش الأمريكي بدلًا من البريطاني.. صور

نالت الأعمال التطوعية والخيرية نصيبا كبيرا من وقت الأمير هاري في الولايات المتحدة، تم رصده في أحدث ظهور له، الأسبوع الماضي، وهو يتطوع في مؤسسة غير ربحية تقدم الدعم للمتضررين من فيروس كورونا المستجد كوفيد -19، من المحاربين القدامى وعائلاتهم والمجتمعات المعرضة للخطر في كومبتون بولاية كاليفورنيا.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، انضم دوق ساسكس ، 36 عامًا ، إلى المتطوعين لتعبئة وتوزيع الطعام كجزء من حدث نظمته كومبتون قدامى المحاربين في الحروب الخارجية ومؤسسة ووكر فاميلي إيفنتس (WFEF)، ولكن يعتبر ظهوره الحديث دعما للجيش الأمريكي وجنوده السابقين بدلا من البريطاني.





وشاركت المؤسسة أحدث الصور للأمير هاري وهو متطوع معهم عبر موقع الصور إنستجرام، وظهر مرتديا بنطلون جينز أزرق وقميص بولو، وقبعة وقناع واقي للوجه (كمامة).





وأقيم الحدث الخيري على بعد مسافة قصيرة من مكان نشأة ميجان ماركل، وحيث تعيش والدتها في منطقة فيو بارك وندسور هيلز في لوس أنجلوس، على بعد حوالي 20 دقيقة ، في منزل كبير أصفر اللون مجاور لكرينشو، وهي منطقة دمرتها أعمال عنف العصابات.





وكتبت المؤسسة على الصورة: "اليوم كان لنا شرف الاجتماع والعمل جنبا إلى جنب مع الأمير هاري، دوق ساسكس. انضم إلينا في التطوع في Compton VFW لبرنامج Operation Nourish لتعبئة وتوزيع الطعام على جيراننا. إنه متواضع جدا ولطيف".





ويعد هذا الظهور هو الأحدث ضمن سلسلة ظهوره الأخيرة المعنية بالجيش الأمريكي والمحاربين القدامى، بعد أن تجاهله أفراد العائلة المالكة أثناء وضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول في ذكراه، ورغم قضائه 10 سنوات في القوات المسلحة البريطانية، كان قد طلب من قصر باكنجهام بشكل شخصي المشاركة في وضع إكليل الزهور على النصب التكاري ولكن تم رفض وجوده بعدما تخلى عن واجباته الملكية.



