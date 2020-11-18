مصرع شخصين وإصابة ثالث في حادث تصادم على طريق قنا الزراعي

أسفر حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة نارية بطريق قنا- دشنا الزراعى، أمام محطة وقود الجزيرية، عن مصرع شخصين وإصابة آخر.

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تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة نارية، أمام محطة وقود قرية الجزيرية.

نتج عن الحادث مصرع عنتر محمد صديق 31 عامًا، و جثة أخرى مجهولة الهوية فى العقد الثالث من العمر، و إصابة بولى ثروت ميلاد 28 عامًا، طبيب أسنان، باشتباه ما بعد الارتجاج.

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دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتى إسعاف لنقل الجثتين إلى المشرحة، والمصاب إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.