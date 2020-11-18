كورونا على المحك .. فايزر تكتب نهاية Covid-19

منذ إعلان شركة فايزر قبل أسبوع، نجاح التجارب السريرية لـ لقاح كورونا الذي تطوره منذ أشهر، وينتظر العالم الانتهاء من اللقاح واعتماده وبدء تقديمه لدول العالم خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا في أعقاب الموجة الثانية .

التجارب مازالت مستمرة على لقاح فايزر في مرحلته الثالثة، حيث أثبت فعالية كبيرة على المتطوعين الذين يتلقون الجرعات، وأكدت شركة فايزر الأمريكية اليوم أن اللقاح تزداد فعاليته بنسبة 95% للوقاية من كورونا .

كما أوضحت شركة فايزر أن تحليل الفعالية النهائية للقاح بلغ 95 في المئة خلال 28 يوما من الجرعة الأولى، وهي نسبة أعلى من تلك التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي والخاصة بالمرحلة الثالثة من التجارب السريرية الخاصة باللقاح، بحسب SKYNEWS.

ويعمل اللقاح على تخليق أحماض نووية تحفز الخلايا في جسم الإنسان على إنتاج بروتينات مشابهة للفيروس، ومن شأن تلك البروتينات إثارة الاستجابة المناعية لجسم الإنسان ضد فيروس كورونا.

وأجريت تجارب لقاح فايزر على أكثر من 43000 متطوع، حصلوا إما على جرعتين من اللقاح أو دواء وهمي ، ووجد أن أقل من 10٪ من حالات العدوى كانت لدى المشاركين الذين تلقوا اللقاح. وأكثر من 90٪ من الحالات كانت لأشخاص تناولوا دواءً وهميًا.

توزيع لقاح فايزر للعالم

ولدى "فايزر" اتفاق لبيع 100 مليون جرعة من لقاحها لحكومة الولايات المتحدة، وتتيح لها خيار شراء 500 مليون جرعة إضافية، كما تجري الشركة محادثات مع حكومات أخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، حول صفقات مماثلة.

بناءً على التوقعات الحالية، تتوقع شركتا Pfizer وBioNTech إنتاج ما يصل إلى 50 مليون جرعة لقاح في عام 2020، وما يصل إلى 1.3 مليار جرعة في عام 2021.