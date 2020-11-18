فاضل 12 يوم| الحكومة تحسم جدل مد مهلة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

أكد نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إنه لا يوجد حديث عن أي مهلة جديدة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، وان اخر موعد للتصالح 30 نوفمبر الجاري. حديث





وقال سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، إن إجمالي عدد طلبات التصالح وصل لـ 2.3 مليون.





وأضاف نادر سعد:" من 7 شهور كنا نتحدث عن 300 الف طلب التصالح في مخالفات البناء فقط".





وأكمل نادر سعد:" هناك ثقة بين المواطن والدولة المصرية والمواطن شعر أن قانون التصالح في مخالفات البناء في صالحه"مضيفا:" قرارات متر التصالح بـ 50 جنيه في كل قرى مصر وخصم 25% من قيمة التصالح خالد دفع قيمة التصالح دفعة واحدة دفعت الكثيرين على التقدم للتصالح".





ولفت نادر سعد:" لا يزال امامنا 12 يوم حتى نهاية الشهر، وعلى المواطنين الاستمرار في التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء".



